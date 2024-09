Cud bankomatowy w Kołobrzegu. Pieniądze wzięły i wyparowały

We wtorkowe popołudnie pracownicy firmy obsługującej bankomat przy sklepie Aldi w Kołobrzegu dokonali niepokojącego odkrycia. Podczas prac serwisowych wyszło na jaw, że ilość pieniędzy w kasetach nie zgadza się ze stanem, który pokazuje maszyna. Okazuje się, że w dziwny sposób "wyparowało" aż 60 tysięcy złotych.

Sprawa natychmiast została zgłoszona na policję. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się policjanci z Kołobrzegu, zespół techników zabezpieczył ślady na urządzeniu oraz monitoring. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, w jaki sposob zniknęła aż tak pokaźna suma z bankomatu. Policja prowadzi działania, które mają ustalić kto i kiedy dokonał kradzieży gotówki.

Na ten moment bierze się pod uwagę wersję, że pieniądze zostały z kasetki zabrane. Śledztwo wykaże, czy doszło do tego na skutek awarii, czy też awaria była skutkiem kradzieży. Na bankomacie nie było żadnych widocznych śladów włamania.

Sprawa jest nagłaśniana w mediach lokalnych. Internauci nie byliby sobą, gdyby w ty, temacie nie mieli własnego zdania. W myśl zasady, że każdy pomysł się liczy, przewidują możliwe scenariusze:

Jeżeli faktycznie bankomat wypluł 60 tysięcy i ktoś je sobie przygarnął, to jest to zwykła kradzież. Ale może ktoś z obsługi oszukał maszynę i to jest dowód na to, że można wypatroszyć bankomat bez brudzenia sobie rąk np. zieloną farbą.