Piromani spod bankomatu wpadli. Zdradził ich jeden szczegół

Mężczyznom z Głogowa, którzy zostali zatrzymani w sprawie kradzieży z włamaniem do bankomatów grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawcy postanowili zastosować całkiem nową metodę włamu.

Policja z Wielkopolski,zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy od jakiegoś czasu włamywali się do bankomatów i kradli z nich pieniądze. Andrzej Borowik, młodszy inspektor, ujawnił, że tym razem sprawcy zastosowali inną, niż dotychczas, metodę dostania się do bankomatu. Zamiast mieszanki gazów zostosowali materiały wybuchowe. Jednak policja nie dała się wywieść w pole.

Do pierwszych tego typu eksplozji i kradzieży z bankomatów doszło 20 czerwca w Zbąszynie, podobne wydarzenie miało miejsce w 26 lipca w Dopiewie oraz 4 września w Podczele, w zachodniopomorskim. Policjanci, zajmujący się sprawą, mieli za każdym razem do dyspozycji nagrania z monitoringu. Stąd wiadomo, że byli to ci sami sprawcy. Za każdym razem schemat wyglądał podobnie - wysadzali bankomat, kradli pieniądze i szybko uciekali z miejsca zdarzenia. Za każdym razem zmieniali miejsca zdarzenia oraz swoje miejsce zamieszkania. Ostatecznie, podejrzanych udało się zatrzymać w Zielonej Górze, gdzie się ukryli po ostatnim indycencie. Zabarwione na zielono banknoty nie pozostawiły żadnych złudzeń, co do ich winy.

Przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli akcesoria, które są używane podczas tego typu włamań. Zabezpieczono również banknoty. Okazało się, że są one zabarwione, bo bankomat był wyposażony w specjalny system zabezpieczający.

Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności, choć nie wiadomo jeszcze co wykaże śledztwo, które zdaniem policji ma wciąż "charakter rozwojowy".

Wspomniany system zabezpieczający banknoty przed kradzieżą to nic innego, jak system barwienia banknotów. Każda podejrzana ingerencja w urządzenie, powoduje, że pieniądze zostają polane farbą. Jest to całkowicie bezpieczny środek, który jest łatwy do usunięcia przez odpowiednie służby. Wymóg ten służy zapobieganiu kradzieży i jest efektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2012 roku.

