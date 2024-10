Akcja służb na Mazowszu. Przejęto 589 nielegalnych automatów

Akcja służb na Mazowszu okazała się wyjątkowo udana. Nie tylko zarekwirowano około 600 nielegalnych automatów do gier, ale także udaremniono proceder prania brudnych pieniędzy.

To już koniec grupy, która zajmowała się nielegalnym urządzaniem gier hazardowych. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa do spółki z warszawską prokuraturą wkroczyła do akcji i udaremniła ten przestępczy proceder. 28 osobom przedstawiono zarzuty, a jedna trafiła do aresztu. W ramach całej akcji służb, przejęto 589 nielegalnych automatów do gier.

Głośna akcja, przeprowadzona na Mazowszu, toczy się już od marca 2024 roku. To wtedy służby wzięły pod lupę grupę, która organizowała nielegalne gry hazardowe na terenie województwa. Okazało się, że członkowie gangu, nie tylko zajmowali się grami, ale także przy okazji prali brudne pieniądze. W jednym z przeszukiwanych lokali, służby znalazły ponad milion złotych w gotówce.

Funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt posesji, w tym magazyny, lokale usługowe oraz prywatne mieszkania w woj. mazowieckim. Podczas akcji zabezpieczono 589 automatów i zlikwidowano magazyn, który był zapleczem logistycznym dla organizatorów wykrytego procederu. W magazynie nie tylko przechowywano, ale również naprawiano i montowano nielegalne urządzenia do gier.

- mówi o przebiegu akcji, rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej, mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

Organizowanie gier hazardowych bez zezwolenia to nie wykroczenie, ale przestępstwo. W świetle polskiego prawa, grozi za nie grzywna lub pozbawienie wolności do lat 3. Właściciele lokali, w których działają nielegalne automaty, też mogą zostać obarczeni karą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych od każdego urządzenia.

Automaty do gry objęte są monopolem państwa realizowanym przez Totalizator Sportowy. Legalne automaty do gry można znaleźć w salonach gier Totalizatora.

Źródło zdjęć: Theodore P. Webb / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PAP