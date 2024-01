Fałszywe SMS-y. Gang oszukał ponad 800 osób

Wysyłali fałszywe wiadomości SMS, oszukali ponad 800 osób na ponad 2.5 miliona złotych. Służby zatrzymały 21-osobowy, międzynarodowy gang, wśród których byli także obywatele narodowości ukraińskiej i białoruskiej.

Plaga oszustw SMS-owych to zjawisko mocno nagłaśniane w mediach, ale o jego prawdziwym rozmiarze świadczą akcje, jak ta, którą kilka dni temu przeprowadziło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zatrzymania na terenie 10 województw

W dniach 8-10 stycznia 2024 roku funkcjonariusze CBZC zatrzymali 21 członków zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej dokonującej oszustw phishingowych. Akcja prowadzona została na terenie 10 województw.

Oszuści działali według dobrze znanego schematu. Masowo rozsyłali wiadomości SMS informujące o konieczności uiszczenia dopłaty do paczki, przesyłki bądź też rachunku za prąd.

W wiadomościach znajdowały się linki przekierowujące do stron imitujących internetowe portale bankowości elektronicznej. Po przechwyceniu danych, które pokrzywdzeni wpisywali na podrobionych witrynach, oszuści podmieniali na ich kontach zaufane urządzenia. To dawało przestępcom dostęp do rachunków bankowych ofiar, skąd kradli pieniądze. Zaciągali też kredyty.

Oszukanych w ten sposób zostało ponad 800 osób na łączną kwotę przekraczającą 2.5 miliona złotych.

W zatrzymaniu podejrzanych brało udział blisko 90 funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariuszy z innych jednostek Policji, a także funkcjonariusze innych służb.

Wśród zatrzymanych 21 sprawców byli również obywatele narodowości ukraińskiej i białoruskiej. W wyniku przeprowadzonych przeszukań 23 mieszkań i domów ujawniono i zabezpieczono ponad 300 dowodów rzeczowych m.in. umowy o założenie rachunków bankowych, karty bankomatowe oraz znaczne ilości sprzętu elektronicznego w postaci telefonów, komputerów i nośników pamięci, a także znaczną ilość pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi postawiła podejrzanym łącznie 161 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do rachunków bankowych, oszustw komputerowych oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Pięciu zatrzymanych decyzją Sądu zostało tymczasowo aresztowanych.

