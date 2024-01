Dowód osobisty. Tego lepiej nie rób, bo może skończyć się tragicznie

Oszuści nie próżnują. Nie tylko eksploatują znane już metody ataków, ale także tworzą kolejne. CERT Orange Polska odkrył całkiem nowy motyw SMS-owego phishingu – na aktualizację dowodu osobistego.

Na kuriera, na dopłatę do paczki czy do rachunku za prąd, na olx – takie metody ataków poprzez SMS-y są już dosyć dobrze znane, ostrzega przed nimi Policja, opisują media. Przestępcy tworzą więc nowe scenariusze. CERT Orange Polska donosi o jednym z nich – oszuści wysyłają wiadomości informujące o konieczności aktualizacji dowodu osobistego.

Zdaniem ekspertów, stosując tę metodę, przestępcy najprawdopodobniej próbują wyłudzić nasze dane uwierzytelniające do serwisów rządowych. Może to być np. login i hasło do profilu zaufanego.

W opisywanej przez CERT Orange Polska wiadomości SMS przestępcy podają się za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Treść ze względu na styl i zasady pisowni może budzić pewne wątpliwości, ale pojawia się też typowy w takich komunikatach element niepokoju, a to zazwyczaj zmniejsza czujność odbiorców. Oto przykładowa treść takiego SMS-a:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Wykryto, że informacje archiwalne Dowód osobisty różnią się od informacji archiwalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Prosimy o aktualizację danych archiwalnych Dowodu osobistego. Jeżeli nie będą one aktualizowane przez dłuższy czas, zawiesimy możliwość korzystania z Dowodu osobistego. W przypadku aktualizacji online prosimy kliknij link, aby zakończyć.

Wiadomość kończy się odnośnikiem do strony w domenie .xyz, jednak jak zwraca uwagę CERT Orange Polska, adres używany w oszustwie to efemeryda i szybko znika. Tego typu strony są szybko blokowane przez mechanizmy antyphishingowe lub dostawców usług internetowych, więc przestępcy tworzą nowe, a często są w stanie generować kolejne adresy co kilka minut.

Ten z opisywanego przykładu również jest już nieaktywny, co nie pozwoliło specjalistom z CERT na pełną analizę zagrożeń.

Póki co – uważaj na SMS-y o rzekomej konieczności aktualizacji dowodu osobistego! Pamiętaj, że wszelkie aktywności, związane z administracją rządową, odbywają się przy użyciu witryn w domenie gov.pl lub aplikacji mObywatel

– ostrzega CERT Orange Polska.

