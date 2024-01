Poczta Polska zatrzymała paczkę? Klikając prosisz się o kłopoty

Poczta Polska ostrzega przed kolejną akcją phishingową, w której wykorzystywany jest jej wizerunek i nazwa. Przestępcy podszywający się pod operatora chcą wyłudzić nasze dane oraz okraść nas z pieniędzy.

Oszuści wciąż próbują dobrać się do naszych danych i pieniędzy, wykorzystując w swojej przestępczej działalności różnymi narzędziami. Jednym z nich jest phishing, który polega na podszywaniu się pod zaufane instytucje czy firmy, na przykład urzędy, banki czy sklepy internetowe. Fałszywe wiadomości są rozsyłane jako e-maile i SMS-y, pojawiają się również w mediach społecznościowych i na platformach sprzedażowych.

To, co łączy wszystkie wiadomości, to zawarty w nich link prowadzący do specjalnie spreparowanych stron internetowych, które udają witryny banków czy innych instytucji. W przypadku Poczty Polskiej czy innych firm kurierskich, rozsyłane wiadomości najczęściej informują o rzekomych problemach w dostawie paczki oraz podają sposoby na ich rozwiązanie. Może to być konieczność uiszczenia niewielkiej dopłaty lub, szczególnie w ostatnim czasie, konieczność uzupełnienia adresu dostawy lub innych danych dotyczących przesyłki.

Celem fałszywej strony, do której prowadzi link w wiadomości phishingowej, jest wyłudzenie danych niepodejrzewającej niczego ofiary ataku. A to może się skończyć nawet utratą pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym.

Bądź czujny w sieci! Nie daj się okraść!

Aby uchronić się przed phishingiem, warto kierować się kilkoma wymienionymi niżej zasadami:

nie klikać w podejrzane linki ani pobierać podejrzanych załączników,

zwracać szczególną uwagę na adresy URL, które wydają się podejrzane lub nieautentyczne,

weryfikować za każdym razem nadawcę wiadomości,

nie podawać swoich danych osobowych, takich jak numer dowodu osobistego czy PESEL, ani haseł,

nie podawać danych finansowych, na przykłąd numerów kart, ich kodów CVC/CVV oraz dat ważności,

zainstalować oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco aktualizować system operacyjny.

Odbiorcy podejrzanych wiadomości SMS, mogą je przesłać na bezpłatny numer 8080, udostępniony przez CERT Polska. W odpowiedzi będzie informacja, czy wiadomość jest prawdziwa. W przypadku otrzymania korespondencji, w której nadawca podszywa się pod Pocztę Polską, można ją przesłać do CERT Poczta Polska na adres incydent@poczta-polska.pl. Pozwoli to ostrzec innych użytkowników sieci oraz zgłosić zablokowanie fałszywej strony do odpowiednich służb.

Zobacz: Pułapka na klientów Pekao. Kilka kliknięć i czyszczą Ci konto

Zobacz: Tańsze zakupy na Temu? Eksperci ostrzegają przed przekrętem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska