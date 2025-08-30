Używasz Galaxy Watch sprzed kilku lat? Samsung ma złą wiadomość

Ostatnia faza wygaszania Tizena dla zegarków

Samsung już w 2024 roku ogłosił, że zegarki z systemem Tizen OS czeka emerytura. Proces ten przebiegał etapami. Najpierw, we wrześniu 2024 roku, z Galaxy Store zniknęła możliwość kupowania płatnych aplikacji i tarcz. Potem, w marcu 2025 roku, zamknięto także pobieranie darmowych treści.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ostatni krok nadejdzie 30 września 2025 roku. Tego dnia Samsung całkowicie odetnie dostęp do sklepu z aplikacjami i tarczami dla zegarków Tizen. Oznacza to, że nie będzie już można pobrać ani kupionych, ani darmowych dodatków.

Samsung uspokaja, że wszystkie wcześniej zainstalowane aplikacje i tarcze będą działać dalej. Problem pojawi się dopiero, gdy użytkownik je usunie. Po 30 września 2025 roku nie będzie możliwości ponownego pobrania nawet tych, które wcześniej znajdowały się na zegarku.

Które zegarki stracą wsparcie?

Wsparcie stracą wszystkie modele Samsunga sprzed 2021 roku, pracujące na pod kontrolą Tizen OS. Ostatnim takim zegarkiem był Galaxy Watch 3. Lista obejmuje takie modele, jak:

Galaxy Gear, Gear 2, Gear Live, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear Sport,

Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch 3.

W 2021 roku Samsung przeszedł na system Wear OS, rozwijany wspólnie z firmą Google. Dlatego nowsze zegarki, jak Galaxy Watch4 i kolejne, nie są objęte tą zmianą.

Czas na zmianę zegarka?