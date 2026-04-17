ColorOS 16.1 i OxygenOS 16.1 nadciągają na smartfony Oppo i OnePlus. Zobacz, co nowego

ColorOS 16.1, który na smartfony OnePlus globalnie trafi jako OxygenOS 16.1, właśnie doczekał się premiery. Nie jest to aktualizacja, która wprowadza nowego Androida, ale sama nakładka została znaczenie bardziej dopracowana, Jej twórcy skupili się na poprawie wygody użytkowania i płynności działania.

Aktualizacja do ColorOS 16.1 i OxygenOS 16.1 wprowadzi szereg interesujących nowości, które mają sprawić, że interfejs będzie bardziej przejrzysty i nowoczesny. Wśród najważniejszych zmian warto wymienić:

Lockscreen Island Pill UI : nowy, przypominający pastylkę element interfejsu u dołu ekranu blokady, działający podobnie do funkcji Now Bar znanej ze smartfonów Samsunga.

Ulepszone Aktywności na żywo: od teraz obsługują one trwające połączenia, dyktafon, minutnik, latarkę oraz nawigację w mapach.

Nowy odtwarzacz multimediów : ekran blokady zyskał przeprojektowany widget muzyczny, który swoim stylem wyraźnie nawiązuje do systemu iOS.

Odświeżone centrum powiadomień : wprowadzono niezależny, kafelkowy układ powiadomień, co znacznie poprawia ich czytelność.

Przebudowany interfejs aparatu : aplikacja kamery zyskała nowy wygląd, stawiający na prostotę, ergonomię i efektywność obsługi.

Większa płynność i spójność: producent obiecuje ultrapłynność oraz zunifikowany wygląd całego systemu z nowymi poziomami przezroczystości.

ColorOS 16.1 zadebiutuje fabrycznie na nadchodzących, topowych flagowcach Oppo Find X9 Ultra oraz Find X9s Pro. Jako OxygenOS 16.1 trafi na urządzenia OnePlus poza Chinami.

Look at how insanely smooth ColorOS 16.1 is



OPPO seriously COOKED with this one



(iOS 26 could never) pic.twitter.com/nBtzjSuVI7 — Noah Cat (@Cartidise) April 10, 2026

Harmonogram aktualizacji dla OPPO i OnePlus

Program testów beta już ruszył. W pierwszej kolejności wersję testową mogą sprawdzić posiadacze serii Oppo Find X9 oraz modelu OnePlus 15. Po weryfikacji zgłoszeń dystrybucja bety rozpocznie się 21 kwietnia.

A very CLOSE look at Oppo ColorOS 16.1 Lockscreen Island.



Every Interaction, Animation, Slide, Touch feels BUTTER or anything even smoother than that!! pic.twitter.com/w0vFEpAnQO — TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) April 17, 2026

Wersja stabilna będzie udostępniana falowo. Poniżej znajduje się oficjalna lista modeli i terminy, w których poszczególne urządzenia zaczną otrzymywać ColorOS 16.1.

Pierwsza tura (10 – 20 maja 2026 r.)

Oppo Find N6

Oppo Find N5

Oppo Find X9 (cała seria)

Oppo Find X8 (cała seria)

Oppo Find X8s (cała seria)

Oppo Pad 4 Pro

OnePlus 15 (cała seria)

OnePlus 13 (cała seria)

OnePlus Ace 6 (cała seria)

OnePlus Turbo 6 (cała seria)

OnePlus Tablet 2 Pro

Druga tura (21 – 31 maja 2026 r.)

Oppo Find X7 (cała seria)

Oppo Reno 15 (cała seria)

Oppo Reno 14 Pro (cała seria)

Oppo K15 (cała seria)

Oppo K13 Turbo Pro

Oppo Pad 5

OnePlus 12

OnePlus Ace 5 (cała seria)

OnePlus Pad 2

Należy pamiętać, że powyższy harmonogram dotyczy na początek urządzeń z chińskiej dystrybucji, gdzie ColorOS instalowany jest nie tylko na sprzęcie Oppo, ale także na OnePlus. Należy oczekiwać, że producent w najbliższym czasie przedstawi daty dla rynków globalnych, w tym dla Polski. Osobno podobną listę powinien zaprezentować OnePlus dla OxygenOS 16.1.