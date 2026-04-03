Google sprzedaje pendrive z ChromeOS Flex dla starych PC. Wyprzedały się na pniu
Po porzuceniu systemu Windows 10 przez Microsoft wiele osób zostało z niewspieranymi laptopami i PC-tami, na których nie da się w oficjalny sposób zainstalować Windows 11. I tu do gry wkracza Google, które we współpracy z Back Market sprzedaje ChromeOS Flex.
Jednak zaraz... czy ChromeOS Flex nie jest przypadkiem darmowym oprogramowaniem? Zgadza się. Jednak sprzedawany zestaw to pendrive, na którym znajduje się zarówno sam system, jak i pakiet wideoporadników, które krok po kroku pokazują jak zainstalować system na starszych urządzeniach pracujących do tej pory z Windowsem lub MacOS. Co więcej, zestaw razem z pendrive został wyceniony na jedyne 3 dolary.
Jeśli jednak chcielibyście kupić pendrive z ChromeOS Flex, to niestety, ale nie mam dobrych wieści. I nie chodzi tu o to, że konieczne byłoby opłacenie przesyłki z USA, co finansowo by się nie spinało. Rzecz w tym, że te rozeszły się na pniu i na stronie Back Market widzimy jedynie taki komunikat:
Jeśli jednak macie dość Windowsa i korzystacie tylko z przeglądarki Chrome lub po prostu chcielibyście wypróbować ChromeOS, to wciąż możecie pobrać ten system za darmo ze strony Google. Jeśli jednak macie większe wymagania, to jako wieloletni użytkownik ChromeOS, który przeszedł na MacOS, gorąco polecam zainstalować inną, bardziej zaawansowaną dystrybucję Linuksa na komputerze. Na przykład Linux Mint, który jest prostą w obsłudze, lekką i bardzo popularną dystrybucją.