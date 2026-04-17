Adobe w tarapatach. Branża kreatywna wypowiedziała wojnę

Adobe przez lata pozostawało synonimem oprogramowania dla twórców. Pakiet Creative Cloud był branżowym standardem, ale z czasem wokół firmy narosło sporo frustracji. Największe kontrowersje budziły rosnące ceny, rozbudowany model subskrypcyjny oraz coraz mocniejsze stawianie na AI. Teraz widać wyraźnie, że konkurenci postanowili wykorzystać ten moment.

Dalsza część tekstu pod wideo

Alternatywy są już często lepsze i tańsze (lub darmowe)

Ostatnie dni to cios za ciosem wymierzany w Adobe. Maxon udostępnił za darmo użytkownikom indywidualnym Autograph, czyli program do motion designu kojarzony z segmentem zajmowanym przez Adobe After Effects. I chociaż obie aplikacje nie są identyczne, to oferują zbliżony zestaw narzędzi do animacji i efektów wizualnych.

Również Canva zaserwowała nam za darmo pełną wersję Cavalry, czyli konkurencję dla After Effects. To ruch przypominający strategię zastosowaną już wcześniej wobec pakietu Affinity, gdzie po zakupie aplikacji konkurujących z Adobe Illustrator, Photoshop i InDesign, Canva zrezygnowała z dotychczasowego modelu opłat.

Presja dotyczy też Adobe Premiere Pro. DaVinci Resolve 21 dostało m.in. narzędzia do korekcji kolorów, maskowania, a także obsługę importu z Apple Photos i Lightrooma. Do tego dochodzi wsparcie dla formatu *.af. Wypada też przypomnieć ruch Apple, które w styczniu uruchomiło pakiet Creator Studio za ułamek ceny Creative Cloude - 12,99 vs 69,99 dolarów miesięcznie. Dodatkowo Gigant z Cupertino pozwala też kupować aplikacje osobno.