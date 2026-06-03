Amazfit ma nowe flagowce. Balance Ultra i Balance 3 niszczą Garmina
Amazfit zaprezentował nową generację sportowych smart zegarków sportowych – dwa modele Balance Ultra oraz Balance 3. To naprawdę mocne propozycje, które stanowią alternatywę dla zegarków Garmina.
Firma Amazfit wprowadza na rynek smartwatche Balance Ultra oraz Balance 3 – ten drugi dostępny jest w wersjach Titanium i Stainless Steel. Te zaawansowane smartwatche zostały stworzone z myślą o osobach uprawiających wymagające sporty hybrydowe, takie jak dyscyplina HYROX, która łączy w sobie ekstremalne przygotowanie siłowe oraz wytrzymałościowe. Oczywiście skorzystają też entuzjaści innych, bardziej popularnych dyscyplin.
Tytan, stal i szafirowe szkło
Model Amazfit Balance Ultra to prawdziwy olbrzym – ma kopertę w rozmiarze 48,6 mm o grubości 13,3 mm i masie 57 g. Zarówno środkowa ramka, jak i dolna część obudowy zostały w całości wykonane z trwałego stopu tytanu klasy 5.
Nieco mniejszy model Balance 3 ma kopertę 47,5 mm o grubości 12.5 mm i powstał w dwóch odmianach. Wersja tytanowa waży 55 gramów i również w całości bazuje na tytanie klasy 5, natomiast wersja ze stali nierdzewnej waży 62 gramy i łączy stalową ramkę z plastikowym spodem.
Koperty obu modeli odznaczają się wysoką klasą wodoszczelności 10 ATM, dzięki czemu można z nimi nie tylko wybrać się na basen, ale także nurkować.
Oba zegarki zostały wyposażone w ekrany AMOLED o przekątnej 1,5 cala oraz rozdzielczości 480 x 480. Wyświetlacze zapewniają jasność szczytową 3000 nitów, co gwarantuje świetną czytelność w pełnym słońcu, a przed zarysowaniami chroni je twarde szkło szafirowe. Co istotne dla sportowców, ekrany wspierają tryb obsługi w rękawiczkach.
Nowości Amazfita wyposażone są w zestaw zaawansowanych czujników, które monitorują parametry organizmu oraz otoczenie. Główny sensor tętna PPG wykorzystuje dwie trójkolorowe diody LED oraz pięć fotodiod. Towarzyszy mu pakiet czujników ruchu i środowiskowych: sensor przyspieszenia, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, barometr, czujnik temperatury oraz czujnik oświetlenia zewnętrznego.
Za dokładną lokalizację w terenie odpowiada z kolei dwuzakresowy układ GNSS wyposażony w antenę o polaryzacji kołowej, który potrafi współpracować jednocześnie z sześcioma systemami pozycjonowania satelitarnego.
Nie tylko HYROX
Zegarki pozwalają śledzić treningi w ponad 180 zróżnicowanych trybach sportowych. Oczkiem w głowie Amazfita są opcje dotyczące dyscypliny HYROX, mocno wspieranej przez tego producenta. Zegarki dają dostęp do bogatej biblioteki gotowych ćwiczeń, pozwalają zaprogramować strategię na konkretny start w wybranym mieście oraz oferują wirtualnego partnera treningowego kontrolującego tempo w czasie rzeczywistym.
Po ukończeniu rywalizacji użytkownik otrzymuje drobiazgową analizę swoich wyników. Dodatkowo funkcja Training Balance pomaga utrzymać optymalną proporcję między budowaniem siły a wydolności w skali tygodnia, a inteligentny system regeneracji Hybrid Charge – łączący dane o śnie, tętnie czy pułapie tlenowym z subiektywnymi odczuciami z formularza Life Load – precyzyjnie podpowiada, kiedy organizm jest gotowy na kolejny wycisk.
Nie zabrakło obsługi map offline. Zegarki pozwalają na wygodne przeglądanie map topograficznych, konturowych oraz tysięcy planów kurortów narciarskich z obsługą punktów POI.
Kolejnym przydatnym dodatkiem, zwłaszcza podczas wieczornych aktywności, jest wbudowana latarka LED generująca światło białe, czerwone oraz sygnał SOS.
Amazfit Balance Ultra i Balance 3 wyposażone są też w głośnik oraz mikrofon, a łączność zapewniają moduły Wi-Fi 2.4 GHz oraz Bluetooth 5.2 BLE. Smartwatche w wersji europejskiej mają też chip NFC, co umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych.
Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Zepp OS 6, pozwalającego instalować setki widżetów i przesyłać dane do popularnych usług zewnętrznych, takich jak Strava, adidas Running, Komoot, TrainingPeaks czy Apple Health. Zegarki sparujemy też z zewnętrznymi pasami tętna, miernikami mocy czy systemem Stryd.
Zegarek Amazfit Balance Ultra wyposażono w akumulator o pojemności 780 mAh, co pozwala na aż 30 dni pracy przy typowym użytkowaniu oraz do 50 godzin ciągłego śledzenia trasy w najdokładniejszym trybie GPS.
Wersja Balance 3 kryje w sobie ogniwo o pojemności 658 mAh, co przekłada się na około 21 dni standardowego działania lub do 41 godzin pracy z uruchomioną lokalizacją satelitarną.
Dostępność i ceny
Najbardziej zaawansowany Amazfit Balance Ultra, dostarczany w bogatszym opakowaniu z dwoma paskami w zestawie oraz stacją ładującą, został wyceniony na 2579 zł.
W przypadku modelu Amazfit Balance 3 (w zestawie z jednym paskiem i ładowarką) wersja tytanowa (Titanium) będzie kosztować 1949 zł, natomiast wariant ze stali nierdzewnej (Stainless Steel) zakupimy za 1599 zł.
Sklepowa premiera modeli Balance Ultra oraz Balance 3 Stainless Steel zaplanowana jest na przełom czerwca i lipca, z kolei na odmianę Balance 3 Titanium zainteresowani będą musieli poczekać kilka tygodni dłużej.