Amazfit ma nowe flagowce. Balance Ultra i Balance 3 niszczą Garmina

Firma Amazfit wprowadza na rynek smartwatche Balance Ultra oraz Balance 3 – ten drugi dostępny jest w wersjach Titanium i Stainless Steel. Te zaawansowane smartwatche zostały stworzone z myślą o osobach uprawiających wymagające sporty hybrydowe, takie jak dyscyplina HYROX, która łączy w sobie ekstremalne przygotowanie siłowe oraz wytrzymałościowe. Oczywiście skorzystają też entuzjaści innych, bardziej popularnych dyscyplin.

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Tytan, stal i szafirowe szkło

Model Amazfit Balance Ultra to prawdziwy olbrzym – ma kopertę w rozmiarze 48,6 mm o grubości 13,3 mm i masie 57 g. Zarówno środkowa ramka, jak i dolna część obudowy zostały w całości wykonane z trwałego stopu tytanu klasy 5.

Nieco mniejszy model Balance 3 ma kopertę 47,5 mm o grubości 12.5 mm i powstał w dwóch odmianach. Wersja tytanowa waży 55 gramów i również w całości bazuje na tytanie klasy 5, natomiast wersja ze stali nierdzewnej waży 62 gramy i łączy stalową ramkę z plastikowym spodem.

Amazfit Balance 3

Koperty obu modeli odznaczają się wysoką klasą wodoszczelności 10 ATM, dzięki czemu można z nimi nie tylko wybrać się na basen, ale także nurkować.

Oba zegarki zostały wyposażone w ekrany AMOLED o przekątnej 1,5 cala oraz rozdzielczości 480 x 480. Wyświetlacze zapewniają jasność szczytową 3000 nitów, co gwarantuje świetną czytelność w pełnym słońcu, a przed zarysowaniami chroni je twarde szkło szafirowe. Co istotne dla sportowców, ekrany wspierają tryb obsługi w rękawiczkach.

Amazfit Balance 3 Stainless Steel

Nowości Amazfita wyposażone są w zestaw zaawansowanych czujników, które monitorują parametry organizmu oraz otoczenie. Główny sensor tętna PPG wykorzystuje dwie trójkolorowe diody LED oraz pięć fotodiod. Towarzyszy mu pakiet czujników ruchu i środowiskowych: sensor przyspieszenia, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, barometr, czujnik temperatury oraz czujnik oświetlenia zewnętrznego.

Za dokładną lokalizację w terenie odpowiada z kolei dwuzakresowy układ GNSS wyposażony w antenę o polaryzacji kołowej, który potrafi współpracować jednocześnie z sześcioma systemami pozycjonowania satelitarnego.

Nie tylko HYROX

Zegarki pozwalają śledzić treningi w ponad 180 zróżnicowanych trybach sportowych. Oczkiem w głowie Amazfita są opcje dotyczące dyscypliny HYROX, mocno wspieranej przez tego producenta. Zegarki dają dostęp do bogatej biblioteki gotowych ćwiczeń, pozwalają zaprogramować strategię na konkretny start w wybranym mieście oraz oferują wirtualnego partnera treningowego kontrolującego tempo w czasie rzeczywistym.

Amazfit Balance Ultra

Po ukończeniu rywalizacji użytkownik otrzymuje drobiazgową analizę swoich wyników. Dodatkowo funkcja Training Balance pomaga utrzymać optymalną proporcję między budowaniem siły a wydolności w skali tygodnia, a inteligentny system regeneracji Hybrid Charge – łączący dane o śnie, tętnie czy pułapie tlenowym z subiektywnymi odczuciami z formularza Life Load – precyzyjnie podpowiada, kiedy organizm jest gotowy na kolejny wycisk.

Nie zabrakło obsługi map offline. Zegarki pozwalają na wygodne przeglądanie map topograficznych, konturowych oraz tysięcy planów kurortów narciarskich z obsługą punktów POI.

Amazfit Balance Ultra

Kolejnym przydatnym dodatkiem, zwłaszcza podczas wieczornych aktywności, jest wbudowana latarka LED generująca światło białe, czerwone oraz sygnał SOS.

Amazfit Balance Ultra i Balance 3 wyposażone są też w głośnik oraz mikrofon, a łączność zapewniają moduły Wi-Fi 2.4 GHz oraz Bluetooth 5.2 BLE. Smartwatche w wersji europejskiej mają też chip NFC, co umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych.

Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Zepp OS 6, pozwalającego instalować setki widżetów i przesyłać dane do popularnych usług zewnętrznych, takich jak Strava, adidas Running, Komoot, TrainingPeaks czy Apple Health. Zegarki sparujemy też z zewnętrznymi pasami tętna, miernikami mocy czy systemem Stryd.

Zegarek Amazfit Balance Ultra wyposażono w akumulator o pojemności 780 mAh, co pozwala na aż 30 dni pracy przy typowym użytkowaniu oraz do 50 godzin ciągłego śledzenia trasy w najdokładniejszym trybie GPS.

Amazfit Balance 3 Titanium

Wersja Balance 3 kryje w sobie ogniwo o pojemności 658 mAh, co przekłada się na około 21 dni standardowego działania lub do 41 godzin pracy z uruchomioną lokalizacją satelitarną.

Dostępność i ceny

Najbardziej zaawansowany Amazfit Balance Ultra, dostarczany w bogatszym opakowaniu z dwoma paskami w zestawie oraz stacją ładującą, został wyceniony na 2579 zł.

Amazfit Balance Ultra

W przypadku modelu Amazfit Balance 3 (w zestawie z jednym paskiem i ładowarką) wersja tytanowa (Titanium) będzie kosztować 1949 zł, natomiast wariant ze stali nierdzewnej (Stainless Steel) zakupimy za 1599 zł.