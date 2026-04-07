Nauka

Nowa ocena w szkole od 1 września. Czy jest się czego bać?

Wraz z dniem 1 września, w szkołach pojawi się nowa ocena funkcjonalna (OFU), która już od jakiegoś czasu jest przedmiotem burzliwych dyskusji. Pierwotnie miała pojawić się 1 kwietnia, jednak MEN przesunął termin wprowadzenia. Ocena ta ma wspierać ucznia i ma być całkowicie dobrowolna.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:37
2
Krytyka tego, co nowe nieunikniona

Pomysł wprowadzenia oceny funkcjonalnej spotkał się z ostrą krytyką pewnych środowisk, a także i części nauczycieli, którzy zobaczyli w niej nowy, dodatkowy, obowiązek. Główne obawy to wątpliwości dotyczące zakresu gromadzonych danych oraz ochrony prywatności dzieci i ich rodzin. Ocena funkcjonalna ucznia to ocena wydana przez szkołę, przed wydaniem orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Nowa ocena to ocena funkcjonalna ucznia

MEN nie wprowadził oceny, tak jak zamierzał 1 kwietnia, ale nie oznacza to, że z pomysłu się wycofał. Póki co, zdecydował, że ocena ta zostanie wprowadzona wraz z dniem 1 września, czyli z początkiem kolejnego roku szkolnego.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Monitor podglądowy VILTROX DC-X2 6" Szary
Monitor podglądowy VILTROX DC-X2 6" Szary
0 zł
950 zł - najniższa cena
Kup teraz 950 zł
Monitor podglądowy VILTROX DC-V1 5.5" Srebrny
Monitor podglądowy VILTROX DC-V1 5.5" Srebrny
0 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Monitor podglądowy FEELWORLD CUT6 6" Czarny
Monitor podglądowy FEELWORLD CUT6 6" Czarny
-151 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1148 zł
Advertisement

Wprowadzenie tego typu oceny jest elementem planu MEN, który ma na celu poprawę systemu kształcenia w Polsce. Nowa ocena ma polegać na przygotowaniu charakterystyki funkcjonowania ucznia. Ma to do siebie, że nie skupia się jedynie na wynikach, ale i na codziennym funkcjonowaniu ucznia. Polega na tym, że nauczyciel obserwuje jego funkcjonowanie w szkole, zachowanie, relacje rówieśnicze oraz wyłapuje trudności edukacyjne. MEN tłumaczy, że chodzi tu o realną pomoc - wnioski z takiej oceny mają się przekładać na działania. Np. jeśli uczeń nie radzi sobie z hałasem, to po zidentyfikowaniu takiej bariery, można zapewnić mu bardziej ciche miejsce pracy.

To nie obowiązek, ale bardziej indywidualne podejście

Głównym celem takiej oceny nie jest inwigilacja, ale jak najwcześniejsze wykrycie problemów różnego rodzaju, dzięki czemu młodzież będzie mogła uzyskać szybkie wsparcie. 

Jak ocena sprawdzi się w praktyce, skoro jest dobrowolna i całkowicie nieobowiązkowa? Czy podzieli los nieszczęsnej edukacji zdrowotnej

Laptop gamingowy ASUS
Image
telepolis
edukacja polska szkoła edukacja w Polsce ministerstwo edukacji
Źródła zdjęć: KONSTANTIN_SHISHKIN / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, gov.pl, prawo.pl