Rząd trzyma rodziców i uczniów w niepewności. Decyzja do końca marca

Ministerstwo trzyma w niepewności

Przedmiot edukacja zdrowotna jest póki co nieobowiązkowym przedmiotem w polskich szkołach, który wprowadzony został 1 września 2025 roku. I od tego czasu jest o nim głośno. Fakty są jednak takie, że większość uczniów się z niego wypisała i finalnie uczestniczy w nim zaledwie 30% osób. Wszystko jednak może się zmienić, w zależności od decyzji Ministerstwa. Minister Barbara Nowacka zapowiedziała w tvn24, że do końca marca będzie decyzja w sprawie przyszłości edukacji zdrowotnej. I trzeba przyznać, że, mimo tego, że nie jesteśmy nauczycielami ustalającymi ramówki, to sami jesteśmy bardzo ciekawi, co zostanie postanowione i ogłoszone w tej kwestii.

Edukacja zdrowotna: kontrowersyjna, ale i potrzebna

Przedmiot sam w sobie nie jest zły, ale do rozstrzygnięcia w nim jest wiele kwestii. Wiele wskazuje na to, że przedmiot stanie się obowiązkowy, ale zmianie może ulec podstawa programowa. To właśnie w tej kwestii możemy spodziewać się rozszerzeń i modyfikacji. My osobiście, mamy nadzieję, że większy nacisk zostanie postawiony a cyberhigienę, która stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata.