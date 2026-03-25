Rząd trzyma rodziców i uczniów w niepewności. Decyzja do końca marca
Chyba żaden przedmiot nie wzbudzał tylu kontrowersji oraz emocji, co edukacja zdrowotna. Całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że rząd może zdecydować, że przedmiot ten stanie się obowiązkowy od przyszłego roku. Ministerstwo ma podjąć decyzję do końca marca.
Ministerstwo trzyma w niepewności
Przedmiot edukacja zdrowotna jest póki co nieobowiązkowym przedmiotem w polskich szkołach, który wprowadzony został 1 września 2025 roku. I od tego czasu jest o nim głośno. Fakty są jednak takie, że większość uczniów się z niego wypisała i finalnie uczestniczy w nim zaledwie 30% osób. Wszystko jednak może się zmienić, w zależności od decyzji Ministerstwa. Minister Barbara Nowacka zapowiedziała w tvn24, że do końca marca będzie decyzja w sprawie przyszłości edukacji zdrowotnej. I trzeba przyznać, że, mimo tego, że nie jesteśmy nauczycielami ustalającymi ramówki, to sami jesteśmy bardzo ciekawi, co zostanie postanowione i ogłoszone w tej kwestii.
Edukacja zdrowotna: kontrowersyjna, ale i potrzebna
Przedmiot sam w sobie nie jest zły, ale do rozstrzygnięcia w nim jest wiele kwestii. Wiele wskazuje na to, że przedmiot stanie się obowiązkowy, ale zmianie może ulec podstawa programowa. To właśnie w tej kwestii możemy spodziewać się rozszerzeń i modyfikacji. My osobiście, mamy nadzieję, że większy nacisk zostanie postawiony a cyberhigienę, która stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata.
Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. Jakichkolwiek przecieków brak i minie jeszcze kilka dni, zanim Ministerstwo ogłosi swoją decyzję. Póki co, zarówno rodzice, jak i uczniowie są trzymani w niepewności. Choć eksperci w tym temacie nie ustają w dyskusjach i są przekonani, że największe pytanie to: czy przedmiot będzie obowiązkowy w pełnym zakresie, czy z wyłączeniem pakietu związanego z seksualnością człowieka.