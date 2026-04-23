W przyszłym roku pierwszy, latający samochód. No tak jakby...

Xpeng w 2027 roku chce rozpocząć masową produkcję swojego pierwszego, latającego samochodu. Tak przynajmniej można określić model Land Aircraft Carrier, który jest tak naprawdę pojazdem modularnym. Składa się on z jednej strony z 6-kołowego, tradycyjnego samochodu oraz odczepianego, dwuosobowego pojazdu latającego eVTOL.

Latający samochód Xpeng

Wiem, że nazywanie Land Aircraft Carriera latającym samochodem jest lekkim nadużyciem. To tak naprawdę tradycyjne auto, które jednocześnie przewozi w swoim bagażniku niewielki pojazd latający. W ten sposób chińskiej firmie udało się rozwiązać największy problem, który polegał na stworzeniu jednej maszyny, która zapewnia jednocześnie komfortową jazdę i lot.

Nie ulega wątpliwości, że rynek zachodni nie jest jeszcze do końca gotowy na takie rozwiązania zarówno pod względem infrastruktury, jak i pod kątem legislacyjnym. Co innego Chiny, gdzie znajduje się już ponad 1200 lądowisk dla pojazdów eVTOL. Dla porównania w USA jest ich zaledwie kilkadziesiąt. Nic dziwnego, że marka Xpeng zebrała już ponad 7 tys. zamówień na Land Aircraft Carrier, gdzie większość z nich pochodzi z Chin.