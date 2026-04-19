Masz prawo jazdy? Właśnie traci ważność

Koniec ery bezterminowych praw jazdy. Kiedy rusza wielka wymiana i co musisz wiedzieć?

Choć wymiana dokumentów jeszcze się nie rozpoczęła, Ministerstwo Infrastruktury podało już ostateczne ramy czasowe tego ogromnego logistycznie przedsięwzięcia. Obowiązkowa wymiana dotyczy wyłącznie osób, które zdobyły uprawnienia do kierowania pojazdami przed 19 stycznia 2013 roku – to właśnie do tej daty wydawano w Polsce blankiety pozbawione jakiegokolwiek terminu ważności.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, proces masowej wymiany tych dokumentów rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku. Ze względu na gigantyczną skalę akcji, obejmującą bez mała 15 milionów osób, ustawodawca zdecydował się rozłożyć ją na aż pięć lat.

18 stycznia będzie sądnym dniem

Ostateczny termin, w którym każdy posiadacz bezterminowego prawa jazdy musi uzyskać nowy, uaktualniony dokument, upływa ostatecznie 18 stycznia 2033 roku. Po przekroczeniu tej daty, wszystkie stare prawa jazdy z urzędu stracą swoją ważność.

Dodatkowy wydatek

Jednym z głównych powodów do niepokoju wśród posiadaczy prawa jazdy są ukryte koszty i widmo konieczności przechodzenia ponownych, nierzadko stresujących badań lekarskich. Na szczęście przepisy w tym aspekcie pozostają łaskawe.

Osoby wymieniające bezterminowe prawo jazdy na nowe, z zasady nie będą musiały dostarczać kolejnego orzeczenia od lekarza medycyny pracy (co pozwoli zaoszczędzić około 200 zł), o ile w ich starym dokumencie nie było wbitych żadnych wcześniejszych ograniczeń medycznych.