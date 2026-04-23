Ministerstwo Finansów z komunikatem. Zostało już tylko 7 dni

W życiu są pewne tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki. I jak w każdym tego typu powiedzeniu, coś w tym jest. Niektóre osoby lubią odkładać rzeczy na ostatnią chwilę i do nich właśnie Ministerstwo Finansów zwraca się z apelem:

Pamiętaj, aby rozliczyć PIT do 30 kwietnia. Nie odkładaj rozliczenia na ostatnią chwilę. Już dziś skorzystaj z udogodnień w usłudze Twój e-PIT. czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie PIT 2025. Ważne przypomnienie

Zostało już tylko 7 dni, czyli dokładnie tydzień na dopełnienie wszystkich formalności. Jak podaje Wprost, z danych resortu finansów wynika, że z fiskusem nie rozliczyło się jeszcze ok. 45 procent podatników. Tymczasem, czas biegnie nieubłaganie i ani się obejrzymy, zastanie nas koniec miesiąca.

Ministerstwo podkreśla, że najprostszy sposób na rozliczenie podatku to Twój e-PIT. Dostęp do usługi jest możliwy przez e-Urząd Skarbowy. Aż 6 milionów podatników skorzystało, póki co, z tej usługi. Resort zachęca wszystkich pozostałych, a w szczególności tych, którzy się wahają.

Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli PIT, do skorzystania z usługi Twój e-PIT. To najprostszy sposób na rozliczenie się z urzędem skarbowym. powiedział wiceminister finansów Szef KAS, Marcin Łoboda.

Ministerstwo także podkreśla, że każdy rozliczający się podatnik może skorzystać ze wsparcia Infolinii Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czynnej do godziny 18.