Ministerstwo Finansów z komunikatem. Zostało już tylko 7 dni
To już ostatni dzwonek, na rozliczenie PIT. W związku z tym, Ministerstwo Finansów wystosowało pilny komunikat, mówiący o tym, aby nie odkładać na ostatnią chwilę tej ważnej czynności. W tym roku termin mija 30 kwietnia 2026.
W życiu są pewne tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki. I jak w każdym tego typu powiedzeniu, coś w tym jest. Niektóre osoby lubią odkładać rzeczy na ostatnią chwilę i do nich właśnie Ministerstwo Finansów zwraca się z apelem:
Pamiętaj, aby rozliczyć PIT do 30 kwietnia. Nie odkładaj rozliczenia na ostatnią chwilę. Już dziś skorzystaj z udogodnień w usłudze Twój e-PIT.
Rozliczenie PIT 2025. Ważne przypomnienie
Zostało już tylko 7 dni, czyli dokładnie tydzień na dopełnienie wszystkich formalności. Jak podaje Wprost, z danych resortu finansów wynika, że z fiskusem nie rozliczyło się jeszcze ok. 45 procent podatników. Tymczasem, czas biegnie nieubłaganie i ani się obejrzymy, zastanie nas koniec miesiąca.
Ministerstwo podkreśla, że najprostszy sposób na rozliczenie podatku to Twój e-PIT. Dostęp do usługi jest możliwy przez e-Urząd Skarbowy. Aż 6 milionów podatników skorzystało, póki co, z tej usługi. Resort zachęca wszystkich pozostałych, a w szczególności tych, którzy się wahają.
Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie rozliczyli PIT, do skorzystania z usługi Twój e-PIT. To najprostszy sposób na rozliczenie się z urzędem skarbowym.
Ministerstwo także podkreśla, że każdy rozliczający się podatnik może skorzystać ze wsparcia Infolinii Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czynnej do godziny 18.
Resort przypomina także, że w ostatnim tygodniu kwietnia działa dodatkowa kolejka obsługi akcji zeznań i usługi Twój e-PIT na infolinii KAS.