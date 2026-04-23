Polacy wybrali. Mniej gotówki, więcej telefonów

Z najnowszego badania wynika, że Polacy coraz rzadziej korzystają z gotówki. Jednocześnie rośnie popularność płatności mobilnych.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:07
Polska należy do państw, w których udział transakcji gotówkowych jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Trend ten stale się utrzymuje. W 2025 roku były ich jeszcze mniej, jak wynika z badania przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Polacy płacą kartą i telefonem

W 2025 roku aż 71 proc. wszystkich płatności w punktach handlowo-usługowych były realizowanych w sposób bezgotówkowy. To wynik o 2 punkty procentowe lepszych niż rok wcześniej. Z gotówki jeszcze rzadziej, bo tylko w 19 proc. przypadków, korzystają osoby młode w wieku 18-24 lat.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S947 EU
Smartfon SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Jasnoniebieski SM-S947 EU
-153.85 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4346.14 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Czerwony SM-F766
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Czerwony SM-F766
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon CUBOT King Kong Power 5 16/128GB 6.88" 120Hz Czarny
Smartfon CUBOT King Kong Power 5 16/128GB 6.88" 120Hz Czarny
0 zł
789 zł - najniższa cena
Kup teraz 789 zł
Advertisement

Wciąż najczęściej wybieranym sposobem płatności są karty płatnicze, które odpowiadają aż za 39 proc. wszystkich transakcji w punktach handlowo-usługowych. Należy jednak zauważyć, że rok wcześniej notowały one wynik na poziomie 41 proc., więc widać tendencję spadkową. Jednocześnie aż o 6 punktów procentowych wzrósł udział mobilnych płatności zbliżeniowych za pomocą NFC, które odpowiadają już za 24 proc. transakcji.

Jeszcze ciekawiej prezentuje się to w grupie najmłodszych konsumentów w wieku 18-24 lat. W ich przypadku tylko 19 proc. transakcji realizowanych jest gotówkowo. Natomiast płatności zbliżeniowe telefonem to już 50 proc. To pokazuje, że z każdym rokiem trend będzie się utrzymywał.

płatności bezgotówkowe płatności zbliżeniowe gotówka płatności zbliżeniowe telefonem mobilne płatności zbliżeniowe gotówka w Polsce
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Cashless.pl