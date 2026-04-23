Polacy wybrali. Mniej gotówki, więcej telefonów

Polska należy do państw, w których udział transakcji gotówkowych jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Trend ten stale się utrzymuje. W 2025 roku były ich jeszcze mniej, jak wynika z badania przeprowadzonego dla Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Polacy płacą kartą i telefonem

W 2025 roku aż 71 proc. wszystkich płatności w punktach handlowo-usługowych były realizowanych w sposób bezgotówkowy. To wynik o 2 punkty procentowe lepszych niż rok wcześniej. Z gotówki jeszcze rzadziej, bo tylko w 19 proc. przypadków, korzystają osoby młode w wieku 18-24 lat.

Wciąż najczęściej wybieranym sposobem płatności są karty płatnicze, które odpowiadają aż za 39 proc. wszystkich transakcji w punktach handlowo-usługowych. Należy jednak zauważyć, że rok wcześniej notowały one wynik na poziomie 41 proc., więc widać tendencję spadkową. Jednocześnie aż o 6 punktów procentowych wzrósł udział mobilnych płatności zbliżeniowych za pomocą NFC, które odpowiadają już za 24 proc. transakcji.