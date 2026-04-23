Wrócił do Lidla za 249 zł. Taki Dyson minimum 1100 zł

Odkurzacz pionowy to jeden z najczęściej używanych przeze mnie sprzętów do sprzątania. Co prawda mam też model automatyczny, ale ten ustawiony jest na jazdę po całym mieszkaniu raz w tygodniu. Między tymi rundami model pionowy jest idealny uzupełnieniem, bo pozwala szybko pozbyć się zabrudzeń, np. piasku na korytarzu, który wypadł spod butów.

Właśnie dlatego warto zainteresować się nową promocją Lidla. To tani model, który zrobi z grubsza to samo, co dużo droższy Dyson. Do codziennego, domowego użytku będzie więcej niż wystarczający.

Odkurzacz pionowy z gazetki Lidla za 249 zł

Od najbliższego poniedziałku (27 kwietnia) zarówno stacjonarnie, jak i przez internet dostępny będzie akumulatorowy odkurzacz pionowy marki Silvercrest w cenie 249 zł.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowaną baterię litowo-jonową o pojemności 2500 mAh, która zapewnia do 25 min pracy w najmocniejszym trybie boost oraz do 45 min w słabszym trybie eco. Pojemnik na kurz, chociaż ma pojemność 600 ml, to efektywnie jest w stanie pomieścić 350 ml zabrudzeń.

W zestawie z odkurzaczem znajduje się bogaty zestaw akcesoriów i wymiennych końcówek: aluminiowa rura ssąca, elektryczna szczotka podłogowa, ssawka szczelinowa, ssawka okrągła (z nasadką szczotkową), szczotka kombinowana 2 w 1, zasilacz sieciowy, uchwyt ścienny wraz z materiałem montażowym oraz uchwyt na akcesoria.

Producent chwali się też beznarzędziowym demontażem urządzenia do łatwego czyszczenia i opróżniania wyjmowanego pojemnika na kurz. Warto też wspomnieć o wskaźniku naładowania baterii czy filtrowi EPA 10, który zapewnia czyste powietrze wylotowe.