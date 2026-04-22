Wysokobudżetowy serial od Prime Video to mocne uderzenie. Już zaraz obejrzymy

Prime Video z 2. sezonem wysokobudżetowego serialu "Citadel"

Amazon nie oszczędza na swoich produkcjach. Serial "Cytadela" jest na to świetnym przykładem. Pierwszy sezon kosztował platformę około 300 milionów dolarów. Czy taka inwestycja w pełni się opłaciła? No cóż, tu zdania są nieco podzielone. Mimo chłodnego przyjęcia przez krytyków, serial jednak osiągnął sukces i to globalny. Niektórzy zapewne świetnie pamiętają, że "Cytadela" z Richardem Maddenem (“Gra o tron”) i Priyanką Choprą Jonas (“Quantico”) w rolach głównych, miał swoją premierę w 2023 roku i był drugą najchętniej oglądaną produkcją własną Prime Video, poza Stanami Zjednoczonymi, i czwartym najczęściej oglądanym serialem na świecie. Nie ma się co dziwić, że twórcy planowali nie tylko spin-offy, ale także i postawiono zrealizować sezon drugi. Tak to już bywa w filmowym świecie, że jak coś się sprawdza, to trzeba kontynuować, a w razie czego lekko "podkręcić". "Citadel" 2 została właśnie trochę podkręcona. Podobno na lepsze.