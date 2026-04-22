Wysokobudżetowy serial od Prime Video to mocne uderzenie. Już zaraz obejrzymy

Serial "Citadel" może i jest średnio oceniany przez krytyków, ale nie można odebrać mu tego, że to jeden z najdroższych seriali wszech czasów. Przynajmniej tych, które zawitały na platformie Prime Video. Platforma  właśnie wypuściła zwiastun i ujawniła datę premiery, która będzie już za około 2 tygodnie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO)
Wysokobudżetowy serial od Prime Video to mocne uderzenie. Już zaraz obejrzymy

Prime Video z 2. sezonem wysokobudżetowego serialu "Citadel"

Amazon nie oszczędza na swoich produkcjach. Serial "Cytadela" jest na to świetnym przykładem. Pierwszy sezon kosztował platformę około 300 milionów dolarów. Czy taka inwestycja w pełni się opłaciła? No cóż, tu zdania są nieco podzielone. Mimo chłodnego przyjęcia przez krytyków, serial jednak osiągnął sukces i to globalny. Niektórzy zapewne świetnie pamiętają, że "Cytadela" z Richardem Maddenem (“Gra o tron”) i Priyanką Choprą Jonas (“Quantico”) w rolach głównych, miał swoją premierę w 2023 roku i był drugą najchętniej oglądaną produkcją własną Prime Video, poza Stanami Zjednoczonymi, i czwartym najczęściej oglądanym serialem na świecie. Nie ma się co dziwić, że twórcy planowali nie tylko spin-offy, ale także i postawiono zrealizować sezon drugi. Tak to już bywa w filmowym świecie, że jak coś się sprawdza, to trzeba kontynuować, a w razie czego lekko "podkręcić". "Citadel" 2 została właśnie trochę podkręcona. Podobno na lepsze.

Nowa, lepsza "Cytadela"? Serial szpiegowski powraca

"Cytadela" miała stanowić rozbudowaną franczyzę serwisu, ale reakcje krytyków nie do końca były entuzjastyczne i nieco przystopowały entuzjazm twórców. Czy sezon drugi przyniesie nową lepszą "Cytadelę"? Podobno na widzów czekają zmiany co do całego tonu opowieści - zamiast mroku, dostaniemy więcej lekkości i więcej Stanleya Tucci (aktor będzie miał zdecydowanie większą rolę). O tym, czy serial zyska jeszcze więcej fanów, przekonamy się już 6 maja. 

Telewizor LG 65QNED70A6A 65" LED 4K WebOS HDMI 2.1
Telewizor LG 65QNED70A6A 65" LED 4K WebOS HDMI 2.1
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Telewizor LG 55B56LA 55" OLED 4K 120Hz WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 55B56LA 55" OLED 4K 120Hz WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Telewizor Kiano Elegance 43" 4K Smart TV VIDAA
Telewizor Kiano Elegance 43" 4K Smart TV VIDAA
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
"Cytadela" powróci na nasze ekrany po trzech latach przerwy. Nowy zwiastun zdradza kilka szczegółów i zapowiada kolejną globalną misję. 

Jak podkreśla sam producent, Citadel to trzymający w napięciu thriller szpiegowski, który śledzi losy Masona Kane’a (Richard Madden), Nadii Sinh (Priyanka Chopra Jonas) oraz Bernarda Orlicka (Stanley Tucci). To elitarni agenci legendarnej agencji zniszczonej przez Manticore – bezwzględną organizację wspieraną przez najpotężniejsze rodziny świata.

Gdy pojawia się nowe, przerażające zagrożenie, cała trójka ponownie wkracza do akcji. Teraz muszą zwerbować nieoczywisty zespół nowych, utalentowanych agentów i rozpocząć misję na globalną skalę, by powstrzymać spisek mogący zmienić losy ludzkości. Dzięki widowiskowej akcji, szokującym zdradom i rozbudowanej grupie tajemniczych agentów, gra toczy się o najwyższą stawkę – a każdy może okazać się przyjacielem lub wrogiem.

podaje Prime Video.

Premiera już 6 maja 2026 roku na platformie Prime Video. Serial powstał dla Amazon MGM Studios we współpracy z AGBO braci Russo.

Amazon Prime Video co obejrzeć Prime Video seriale Amazon Prime Video seriale szpiegowskie Citadel 2
Źródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video