Wysokobudżetowy serial od Prime Video to mocne uderzenie. Już zaraz obejrzymy
Serial "Citadel" może i jest średnio oceniany przez krytyków, ale nie można odebrać mu tego, że to jeden z najdroższych seriali wszech czasów. Przynajmniej tych, które zawitały na platformie Prime Video. Platforma właśnie wypuściła zwiastun i ujawniła datę premiery, która będzie już za około 2 tygodnie.
Prime Video z 2. sezonem wysokobudżetowego serialu "Citadel"
Amazon nie oszczędza na swoich produkcjach. Serial "Cytadela" jest na to świetnym przykładem. Pierwszy sezon kosztował platformę około 300 milionów dolarów. Czy taka inwestycja w pełni się opłaciła? No cóż, tu zdania są nieco podzielone. Mimo chłodnego przyjęcia przez krytyków, serial jednak osiągnął sukces i to globalny. Niektórzy zapewne świetnie pamiętają, że "Cytadela" z Richardem Maddenem (“Gra o tron”) i Priyanką Choprą Jonas (“Quantico”) w rolach głównych, miał swoją premierę w 2023 roku i był drugą najchętniej oglądaną produkcją własną Prime Video, poza Stanami Zjednoczonymi, i czwartym najczęściej oglądanym serialem na świecie. Nie ma się co dziwić, że twórcy planowali nie tylko spin-offy, ale także i postawiono zrealizować sezon drugi. Tak to już bywa w filmowym świecie, że jak coś się sprawdza, to trzeba kontynuować, a w razie czego lekko "podkręcić". "Citadel" 2 została właśnie trochę podkręcona. Podobno na lepsze.
Nowa, lepsza "Cytadela"? Serial szpiegowski powraca
"Cytadela" miała stanowić rozbudowaną franczyzę serwisu, ale reakcje krytyków nie do końca były entuzjastyczne i nieco przystopowały entuzjazm twórców. Czy sezon drugi przyniesie nową lepszą "Cytadelę"? Podobno na widzów czekają zmiany co do całego tonu opowieści - zamiast mroku, dostaniemy więcej lekkości i więcej Stanleya Tucci (aktor będzie miał zdecydowanie większą rolę). O tym, czy serial zyska jeszcze więcej fanów, przekonamy się już 6 maja.
Jak podkreśla sam producent, Citadel to trzymający w napięciu thriller szpiegowski, który śledzi losy Masona Kane’a (Richard Madden), Nadii Sinh (Priyanka Chopra Jonas) oraz Bernarda Orlicka (Stanley Tucci). To elitarni agenci legendarnej agencji zniszczonej przez Manticore – bezwzględną organizację wspieraną przez najpotężniejsze rodziny świata.
Gdy pojawia się nowe, przerażające zagrożenie, cała trójka ponownie wkracza do akcji. Teraz muszą zwerbować nieoczywisty zespół nowych, utalentowanych agentów i rozpocząć misję na globalną skalę, by powstrzymać spisek mogący zmienić losy ludzkości. Dzięki widowiskowej akcji, szokującym zdradom i rozbudowanej grupie tajemniczych agentów, gra toczy się o najwyższą stawkę – a każdy może okazać się przyjacielem lub wrogiem.
Premiera już 6 maja 2026 roku na platformie Prime Video. Serial powstał dla Amazon MGM Studios we współpracy z AGBO braci Russo.