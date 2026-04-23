Drogie paliwo? Mamy alternatywę za 699 zł z MediaExpert

Jest coraz cieplej, więc taki środek transportu nie jest zbyt problematyczny. Owszem: pojedziemy nią góra 20 km na godzinę. Jednak przy porannych i popołudniowych korkach może się okazać, że będziemy na miejscu znacznie szybciej, niż samochodem. Sam dwa lata temu pracując 10 kilometrów od swojego mieszkania, wracałem z pracy po 16, chociaż wychodziłem z niej o 15:00. Na hulajnodze byłbym w domu znacznie szybciej.

FRUGAL Alpha Ex, czyli hulajnoga miejska za 699 zł

Jest to maszyna skrojona pod polskie przepisy: silnik 250 W idealnie się sprawdzi pod ograniczenie do 20 km/h i nawet niespodziewana kontrola na hamowni policyjnej nie przysporzy nam problemów. Pojazd ma 8,5-calowe opony, więc świetnie sprawdzi się na ścieżkach rowerowych, a zasięg do 25 km sprawi, że dojedziemy na miejsce i wrócimy bez problemu w promieniu tych 10 km. Sam pojazd bez problemu dźwignie do 100 kg pasażera wraz z plecakiem.