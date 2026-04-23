Drogie paliwo? Mamy alternatywę za 699 zł z MediaExpert
Ceny paliw biją rekordy, a CPN, czyli Ceny Paliw Niżej wkrótce ma przejść do historii. Niektórzy pewnie teraz żałują, że nie skorzystali z dotacji na auto elektryczne. Jednak nie wszystko stracone: w MediaExpert można kupić może nie samochód, ale hulajnogę elektryczną i to za 699 zł.
Jest coraz cieplej, więc taki środek transportu nie jest zbyt problematyczny. Owszem: pojedziemy nią góra 20 km na godzinę. Jednak przy porannych i popołudniowych korkach może się okazać, że będziemy na miejscu znacznie szybciej, niż samochodem. Sam dwa lata temu pracując 10 kilometrów od swojego mieszkania, wracałem z pracy po 16, chociaż wychodziłem z niej o 15:00. Na hulajnodze byłbym w domu znacznie szybciej.
FRUGAL Alpha Ex, czyli hulajnoga miejska za 699 zł
Jest to maszyna skrojona pod polskie przepisy: silnik 250 W idealnie się sprawdzi pod ograniczenie do 20 km/h i nawet niespodziewana kontrola na hamowni policyjnej nie przysporzy nam problemów. Pojazd ma 8,5-calowe opony, więc świetnie sprawdzi się na ścieżkach rowerowych, a zasięg do 25 km sprawi, że dojedziemy na miejsce i wrócimy bez problemu w promieniu tych 10 km. Sam pojazd bez problemu dźwignie do 100 kg pasażera wraz z plecakiem.
Najważniejsze jest jednak to, że kosztuje ona zdecydowanie mniej, niż dwukrotne zatankowanie auta do pełna. Samo to sprawia, że z ekonomicznego punktu widzenia jest to zakup idealny. Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ promocyjna cena 699 zł obowiązuje tylko dziś, czyli 23 kwietnia, lub do wyczerpania zapasów. Gdybym wciąż musiał dojeżdżać do pracy, to bym się nie zastanawiał.