Policja rusza z nowymi kontrolami. Posypią się mandaty i punkty karne

Policja przypomina o pasach i gani za telefony w aucie

Policja przypomina, że na polskich drogach trwa akcja "Pasy i telefony". Chodzi o przypomnienie kierowcom, że pasy są nadal najskuteczniejszym środkiem chroniącym życie, a rozmowa telefoniczna bez zestawu głośnomówiącego to ogromne ryzyko kolizji. I to bez dwóch zdań.

Policja rusza z kontrolami - czy masz zapięte pasy?

Funkcjonariusze przypominają, że będą bezwzględnie egzekwować przepisy, które dotyczą korzystania z pasów bezpieczeństwa. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Policjanci, w ramach akcji, sprawdzą czy kierowca oraz jego pasażerowie mają zapięte pasy. Skontrolują też dokładnie, czy dzieci są przewożone w fotelikach.

Używanie telefonów komórkowych podczas jazdy

Policjanci zareagują natychmiast, w przypadku, kiedy podczas jazdy kierowca będzie trzymał telefon w dłoni. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i drastycznie obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji.

Jakie kary za telefon w dłoni i za brak zapiętych pasów?

Funkcjonariusze zapowiadają zero tolerancji i jednocześnie przypominają, jakie kary w tej kwestii czekają na kierowców.