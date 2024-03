Zegarek nie z tej Ziemi. Cena również

Szwajcarska firma produkująca zegarki wpadła na dość niecodzienny pomysł. Stworzyli zegarek ze skały, która spadła kiedyś z kosmosu.

Wyobraź sobie najbardziej ekstrawagancki zegarek, a później pomnóż to przez kilka milionów. Wtedy otrzymasz produkt nie z tej Ziemi. Dosłownie, bo szwajcarska firma Greco-Geneve stworzyła zegarek ze skały, która trafiła na Ziemię z kosmosu. Cena jest również adekwatna.

Greco-Geneve zaprezentował zegarek "The Asteroid"

Ostatnio Greco-Gevene, szwajcarska marka założona przez Stéphane Greco znana jest ze sprzedaży drogich zegarków, które wyglądem i wykonaniem różnią się od wszystkich innych, wprowadziła do swojej oferty nowy produkt. Zwykle ich zegarki charakteryzują się przepychem i wykończone są najdroższymi materiałami świata. W tym ostatnim ich zegarek "The Asteroid" jest podobny, choć nie do końca. Zamiast złota, kamieni szlachetnych, czy platyny został on wykonany z kawałka meteorytu.

W lipcu 1969 roku człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu. Od tego momentu wiedzieliśmy, że mamy moc flirtowania z wyjątkowym. A gdyby szczytem luksusu było dumnie eksponować „Asteroidę” na ramieniu? Stéphane Greco zdał sobie z tego sprawę i jest w stanie sprawić, że będziemy marzyć, jak nikt do tej pory tego nie zrobił.

- czytamy na stronie Greco-Geneve

Jak się można spodziewać, nie tylko materiał, z którego został wykonany zegarek, jest z kosmosu — cena również. Przedmiot kosztuje 1,1 miliona dolarów, co daje niecałe 4,5 miliona złotych. "The Astroid" został wykonany z kawałka meteorytu, który wylądował w Argentynie.

Marka twierdzi, że "The Asteroid" jest "świadectwem ich awangardowego kunsztu". Urządzenie ma ucieleśniać esencję niebiańskiego uroku, który wykracza poza konwencjonalne pojęcie luksusu.

