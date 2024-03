Prowizorka w Windowsie. Miała być na chwilę, została na 30 lat

Korzystając ze współczesnych systemów operacyjnych czasem można zapomnieć, że każdy, nawet najdrobniejszy z ich elementów musiał zostać przez kogoś zaprojektowany i zaprogramowany. Za każdym z takich komponentów stoją ludzie, a wiele z nich może się pochwalić interesującą, pouczającą lub po prostu zabawną historią. Jak się okazuje, niepozorne okienko formatowania dysku systemu Windows kwalifikuje się do wszystkich trzech kategorii.

Anegdotką na temat jednego z setek, jeśli nie tysięcy windowsowych okienek podzielił się Dave Plummer, jeden z developerów pracujących dla Microsoftu w latach 90-tych. Podczas prac nad przeportowaniem interfejsu Windowsa 95 do Windowsa NT okazało się, że formatowanie dysków jest jednym z nielicznych elementów, którego nie dało się w prosty sposób przenieść, a wymagał zbudowania od podstaw.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was.



We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K