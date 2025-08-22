Astronomowie płakali. Ta gwiazda w chwili śmierci była jak cebula

Astrofizycy podczas międzynarodowej współpracy pod przewodnictwem Northwestern University zaobserwowali wyjątkową supernową. Jej eksplozja przebiegała w sposób zupełnie inny, niż znane nam do tej pory. Dzięki temu udało się zaobserwować wnętrze umierającej gwiazdy. Potwierdziło to, że te są jak cebula.

Gwiazdy jak cebula

To znaczy: mają warstwy. Już wcześniej spekulowano, że wewnątrz gwiazd znajdują się coraz to cięższe warstwy pierwiastków, a te najlżejsze są na ich powierzchni. Teraz jednak mamy na to dowody. Otóż gwiazda znana jako SN 2021yfj eksplodowała w nieoczekiwany sposób.

Najpierw odrzuciła ona zewnętrzne warstwy wodoru i helu. Zwykle na tym etapie dochodzi do eksplozji samej gwiazdy. Jednak nie tym razem. Otóż doszło do odrzucenia kolejnej z warstw. Te składały się z siarki krzemu i argonu. Dzięki temu udało się je wykryć za pomocą spektroskopu.