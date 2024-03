LG CineBeam Q 4K - przenośny projektor dla snobów

Rynek ultraprzenośnych projektorów od czasu Samsung The FreeStyle przeżywa swój kolejny renesans. LG CineBeam Q jest lepszy od niego pod każdym względem, do tego laserowy i nie wygląda jak zabawka.

LG CineBeam Q 4K - mały rzutnik klasy premium

Jest malutki (7,9 x 13,5 x 13,5 cm), waży tylko 1,5 kg i przyciąga wzrok minimalistycznym designem. Jego obrotowa metalowa rącza służy zarówno do przenoszenia projektora, jak i do swobodnego ustawiania go pod kątem, nawet do projekcji na suficie. Obraz natychmiast dostosowuje swoją ostrość i geometrię, tak by byś nie musiał niczym przejmować się. I to jaki obraz!

Źródłem światła jest trójkanałowy laser RGB, o perfekcyjnej ostrości i kolorach. Co niezwykłe wśród projektorów tych rozmiarów, dostajemy natywnie obraz o rozdzielczości 4K. Przewaga względem klasycznych projektorów jest potężna — to taki OLED w świecie rzutników, z idealną czernią i kontrastem (450000:1), a pokrycie kolorów to aż 154% gamutu DCI-P3. Do tego dostajemy zarówno HDR10, jak i HLG.

Ciemne strony LG CineBeam Q 4K?

Nie jest to zdecydowanie rzutnik do dziennych projekcji. Jego 500 ANSI Lumenów potrzebuje pełnego zaciemnienia. LG dostarcza i jaśniejsze projektory, ale nie tak małe i przy tym aż tak ciche (25/27/29 bB w trybach ekonomicznym, normalnym i wysokiej jasności). Słowem, coś za coś.

Z 2,6 m uzyskamy 100 calowy obraz, 80 cali z nieco ponad 2 metrów. Maksymalna sugerowana przekątna to 120 cali, a więc ponad 3 metry obrazu. Niewielkie zużycie energii (do 65W) okupujemy równie niewielkim głośnikiem wewnętrznym (3W), ale i na to jest sposób...

To w pełni inteligentny projektor z webOS

Jeśli ktoś miał już do czynienia z telewizorami LG, tutaj spotka doskonale znany sobie interfejs użytkownika webOS. Nie zabrakło obsługi Apple AirPlay 2 czy udostępniania ekranu z telefonów z Androidem, jest też Bluetooth z obsługą Dolby Atmos i synchronizacją dźwięku z obrazem, mamy wreszcie bogatą bibliotekę aplikacji i wygodny pilot ze skrótami do Netflix, Disney+ czy Amazon Prime. Aha — najwyższej jakości streaming wideo dostępny w Polsce — Apple TV — też jest dostępny.

Złączy nie jest dużo, ale z pomysłem

Do naszej dyspozycji jest pojedyncze złącze HDMI oraz USB-C. Do tego jest niezależnie od złącza USB gniazdo ładowania (ładowarka 65W). Zastosowane złącze USB-C ma na wyjściu 5V/1A, więc może ładować telefon podczas udostępniania obrazu, bez problemu podłączymy za jego pomocą też zewnętrzny dysk twardy czy komputer. Wady? Szkoda, że USB-C jest jednokierunkowe, z chęcią bym tutaj zobaczył możliwość zasilania projektora ładowarką z Power Delivery.

Cena? No trochę snobistyczna

1299 dolarów daje w przeliczeniu 5169 zł, a to dla przypomnienia kwota netto. W UK cena wyniesie w 1299 funtów, co daje 6500 zł — to już cena brutto, prawdopodobnie bliska tej, którą zobaczymy w Polsce. Dla przypomnienia, pierwszy FreeStyle Samsunga kosztował premierowo 4999 zł, a to projektor LED z obrazem FullHD. U LG mamy laser i pełne 4K, które zdecydowanie podbijają koszty produkcji. Co by jednak nie mówić, tanio nie jest.



W USA projektor oferowany jest w przedsprzedaży w zestawie z wartym 200 dolarów głośnikiem Bluetooth. Na tę chwilę nie znamy planów LG dotyczących polskiego rynku.

Źródło zdjęć: LG