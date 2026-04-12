Wszechświat rozszerza się za szybko. I naukowcy nie mogą tego pojąć

Najdokładniejszy pomiar w historii tylko pogłębił zagadkę

Naukowcy od lat korzystają z dwóch niezależnych metod. Pierwsza bada pobliskie gwiazdy i galaktyki. Druga sięga do chwil tuż po Wielkim Wybuchu i opiera się na mikrofalowym promieniowaniu tła. Obie powinny dawać identyczny wynik. I tak się składa, że te dwa rezultaty nieustannie się ze sobą rozjeżdżają.

Nowe badanie ukazało się 10 kwietnia 2026 w magazynie "Astronomy and Astrophysics". Zmierzona stała Hubble'a wynosi 73,50 km/s na megaparsek z precyzją poniżej 1 procenta. Wczesny Wszechświat sugeruje wartość 67-68. Niby nie taka duża różnica, ale dla kosmologii to przepaść i nie możną jej uznać za przypadkowy błąd statystyczny. Ta rozbieżność jest znana jako "napięcie Hubble’a" i pojawia się wielokrotnie w niezależnych badaniach.

Za badaniem stoi H0DN Collaboration. To wielki, wielodyscyplinarny zespół uczonych z całego świata. Wśród nich są m.in. Stefano Casertano ze Space Telescope Science Institute oraz Adam Riess z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Riess jest laureatem Nagrody Nobla z fizyki z 2011 roku. Uczestniczył też John Blakeslee z NSF NOIRLab, czyli amerykańskiego centrum astronomii optyczno-podczerwonej. Dane zbierano m.in. w obserwatoriach w Chile i Arizonie.

Aby poprawić dokładność, naukowcy połączyli dziesięciolecia obserwacji w jeden, wspólny i spójny system. Zespół połączył kilka niezależnych technik pomiaru odległości kosmicznych. Cefeidy, czerwone olbrzymy, supernowe Ia (powstałe w wyniku wybuchu białego karła) i wybrane typy galaktyk. Nawet gdy wykluczano jedną metodę, wynik nie ulegał zmianie. To wyklucza prosty błąd pomiarowy.