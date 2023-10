Popularny atak jeszcze skuteczniejszy. Znamy przyczynę

Dane Fortinet Global Ransomware wskazują na to, że phishing jest najpopularniejszą metodą wśród cyberprzestępców. W ostatnim czasie stały się jeszcze bardziej skuteczne.

Nie jest żadną tajemnicą, że z roku na rok ataki hakerskie są coraz bardziej powszechne. Nie bez powodu przedsiębiorstwa inwestują w zaawansowane systemy zabezpieczeń i zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Czasem jednak nawet to nie jest w stanie im pomóc.

Stara metoda jeszcze bardziej skuteczna. Winne jest AI

Phishing nie jest nowym fenomenem, cyberprzestępcy stosują tę taktykę od dziesięcioleci. Manipulują, podając się za godne zaufania osoby bądź instytucje, a następnie kradną poufne informacje. Robią to za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych.

– W przeszłości wiadomości phishingowe były stosunkowo łatwe do zidentyfikowania z powodu nieostrożnego redagowania, pełnego błędów ortograficznych i niepoprawnej gramatyki. Jednak wraz ze zwiększeniem się dostępności narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, wzrósł też poziom wykorzystywania tych rozwiązań wśród cyberprzestępców. Dzięki temu mogą oni w łatwiejszy sposób udoskonalać swoje operacje. Robią to, między innymi, wykorzystując sztuczną inteligencję w procesie tworzenia e-maili phishingowych. W efekcie wiadomości te wyglądają bardziej realistycznie niż kiedykolwiek wcześniej. Fakt ten znacznie zwiększa szansę na to, że potencjalna ofiara rzeczywiście otworzy złośliwy link, a atak zostanie zakończony sukcesem

– ostrzega Derek Manky, Chief Security Strategist & VP Global Threat Intelligence w firmie Fortinet.

Wraz z rozwojem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji na znaczeniu zyskuje też rola pracowników w procedurach obrony przedsiębiorstwa przed cyberatakami. Jak przekonują eksperci Fortinet, znajomość „tradycyjnych” cech wiadomości phishingowych to obecnie zbyt mało, by mówić o przygotowaniu firmy na cyberatak. Oczywiście nadal istotne pozostaje korzystanie z narzędzi technicznych, takich jak filtry antyspamowe, czy uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Równocześnie jednak eksperci wzywają do priorytetowego traktowania kwestii odpowiedniego przeszkolenia pracowników.

Zagrożenie ze strony phishingu często bywa bagatelizowane. Cyberprzestępcy są jednak świadomi potencjału tej taktyki – wciąż z niej korzystają i odnoszą sukcesy. Według badań zrealizowanych przez Cybersecurity and Infrastructure Security Agency firmy wciąż mają przed sobą długą drogę, jeśli chodzi o edukację personelu. Podczas przeprowadzonej na potrzeby eksperymentu symulacji ataku phishingowego okazało się, że 80% przedsiębiorstw zatrudnia przynajmniej jednego pracownika, który nie był w stanie zidentyfikować wiadomości od cyberprzestępcy.

Rozprowadzane m.in. za pośrednictwem e-maili phishingowych oprogramowanie ransomware wciąż stanowi znaczne zagrożenie dla firm, bez względu na branżę czy region geograficzny. Według raportu Fortinet Global Ransomware, przedstawiciele 78% przedsiębiorstw uważają, że są one przygotowane na atak ransomware w „znacznym” bądź „całkowitym” stopniu. Połowa z nich padła jednak ofiarą złośliwego oprogramowania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Zobacz: Wpadka Morawieckiego. Wykopał zmarłego prezesa

Zobacz: Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Przydatny sprzęt za grosze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne