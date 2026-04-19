Pokaż telefon funkcjonariuszowi. Brak zgody to teraz więzienie

Kary do 340 zł, gorzej z więzieniem

W myśl nowego prawa straż graniczna może zarówno przeprowadzić kontrolę wizualną naszych urządzeń, jak i żądać odblokowania urządzenia. Brak zgody na taką kontrolę może przynieść konsekwencje prawne, z grzywną do 7000 rubli (około 340 zł) lub nawet aresztem.

Areszt administracyjny ujęty w ustawie zakłada za takie wykroczenie nawet 15 dni odsiadki. O ile wcześniej tego typu kontrole nie były rzadkością na granicy z Rosją, o tyle teraz zyskały stosowne paragrafy i mogą być realizowane zgodnie z literą prawa, a nie samego tylko dotychczasowego cichego przyzwolenia.

Konstytucja chroni prywatność tylko na papierze

Jak zauważa cytowany przez Nastojaszczeje Wriemia prawnik Jewgienij Smirnow, rosyjska konstytucja gwarantuje obywatelom szereg praw, w tym tajemnicę komunikacji czy tajemnice osobiste i rodzinne. Jednak według nowego prawa, do czynienia mamy z ochroną jedynie na papierze. Smirnow zaleca, by nie przekraczać granicy z urządzeniami, na których mamy potencjalnie zagrażające nam dane.

Przygotowanie głównego telefonu czy komputera do inspekcji granicznej może być kłopotliwe i lepiej poruszać się z dodatkowym urządzeniem lub przywróconym do ustawień fabrycznych i skonfigurowanym jedynie do podstawowych czynności. Tutaj warto jednak pamiętać, by też nie przesadzić, bo sformatowany na samej granicy dysk może wzbudzić dodatkowe podejrzenia — o czym szerzej pisaliśmy w tym artykule. Nie brakuje też narzędzi do odzyskiwania na szybko usuniętych danych, więc służby z łatwością i tak wejdą w nasze prywatne dane.