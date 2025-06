Nic nie kasuj w telefonie, bo nie wjedziesz do kraju

Porządki w telefonie to niezbyt dobry pomysł podczas podróży do Rosji

Chociaż nowa praktyka dotyczy głównie obywateli Ukrainy, sygnały o podobnych działaniach pojawiają się także wobec innych cudzoziemców. Przykłady z ostatnich miesięcy pokazują, że wystarczy usunięcie kilku kontaktów, historii przeglądania YouTube czy zdjęć z galerii, by spotkać się z odmową wjazdu . W jednym z przypadków kobieta usunęła czaty i zdjęcia, w innym mężczyzna wykasował kilka kontaktów oraz około 5 tysięcy zdjęć. Oboje nie zostali wpuszczeni do Rosji.

Rosyjskie służby bezpieczeństwa uznają kasowanie danych z telefonu tuż przed kontrolą graniczną za próbę ukrycia rzeczywistych poglądów politycznych lub przygotowanie się do kontroli. Według informacji „Moscow Times” takie działanie jest traktowane jako sygnał, że podróżny może mieć coś do ukrycia przed rosyjskimi władzami .

Nie wjedziesz raz i... nie wpuszczą do końca życia

Odmowa przekroczenia granicy to nie tylko konieczność natychmiastowego powrotu, ale także długofalowe skutki. Osoby, którym odmówiono wjazdu z powodu usunięcia danych z telefonu, otrzymują zakaz wjazdu do Rosji na okres od 20 do nawet 50 lat. Co więcej, ze względu na synchronizację baz danych, zakaz ten obowiązuje również na terytorium Białorusi. Próby odwoływania się od decyzji na razie kończą się fiaskiem.