Żadna to przysługa. Jedna taka wiadomość, to 800 zł mniej

Krótka wiadomość od znajomej i szybka decyzja

Tak zazwyczaj zaczynają się historie, które narażają nas na straty finansowe. Znajomy ma szybką prośbę, a my podejmujemy decyzję w kilka sekund - przesyłamy kod BLIK, myśląc że pomagamy.

Do płońskich policjantów zgłosił się 40-latek, który padł ofiarą oszustwa z użyciem kodów do płatności mobilnych. Mężczyzna wieczorem otrzymał krótką wiadomość przez komunikator od żony przyjaciela, czyli osoby którą dobrze znał. Kobieta poprosiła o pomoc w opłaceniu zamówienia internetowego na platformie sprzedażowej. Wytłumaczyła, że nie może tego zrobić ze swojego konta i pilnie potrzebuje kodu BLIK. 40-latek od razu ruszył z pomocą, nie podejrzewając żadnego podstępu. Po chwili dotarła do niego informacja, że transakcja będzie na kwotę 800 złotych.

Zgodnie z prośbą znajomej, wygenerował kod i go zatwierdził. Dopiero jakiś czas później, przyjaciel zadzwonił do niego z informacją, że konto społecznościowe jego żony zostało zhakowane. Ktoś nieznany podszywa się pod nią i w jej imieniu prosi znajomych o pieniądze. Zdał sobie sprawę, że właśnie zasilił konto oszustów kwotą 800 złotych.

Przysługa? Nie, to zwykłe oszustwo

Trzeba przyznać, że tego typu sytuacje zdarzają się coraz częściej. To nie jest odosobniony przypadek. Oszuści przejmują cudze konto i proszą o przysługę - czyli pomoc finansową. Liczą na to, że odbiorca nie będzie weryfikował prośby, tylko pomoże od razu.