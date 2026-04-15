Pilnie to usuń. Kradną dane i wysyłają do Rosji

Badacze z firmy Socket, która zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, donoszą o ponad 100 rozszerzeniach do przeglądarek Chromium (Chrome, Edge, Opera itd.), które kradną dane użytkowników. Te dostępne były w oficjalnym sklepie Chrome Web Store.

Szkodliwe rozszerzenia do Google Chrome

Mowa w sumie o 108 umiarkowanie popularnych rozszerzeniach do Chrome oraz przeglądarek Chromium. Miały one różne zastosowania. Część miała ulepszyć oglądanie filmów na YouTube czy TikToku, inne służyły do ulepszenia Telegrama w wersji webowej, a jeszcze inne to typowe narządzia, np. do tłumaczenia tekstów.

Z analizy firmy Socket wynika, że:

54 rozszerzenia kradną dane logowania do kont Google za pośrednictwem OAuth2

1 rozszerzenie aktywnie wykradło dane sesji Telegram Web co 15 sekund

1 rozszerzenie zawiera infrastrukturę przygotowaną do kradzieży sesji Telegram (jeszcze nieaktywną)

2 rozszerzenia usuwają nagłówki bezpieczeństwa YouTube i wstawiają reklamy

1 rozszerzenie usuwa nagłówki bezpieczeństwa TikTok i wstawia reklamy

2 rozszerzenia wstawiają skrypty treści na każdą stronę odwiedzaną przez użytkownika

1 rozszerzenie przekierowuje wszystkie żądania tłumaczenia przez serwer atakującego

45 rozszerzeń zawiera uniwersalne tylne drzwi, które otwierają dowolne adresy URL przy uruchomieniu przeglądarki

Skąd tak dużo szkodliwych rozszerzeń? Okazuje się, że szkodliwy kod sprzedawany jest w formie usługi (MaaS, czyli malware as a service). Jego autorami są prawdopodobnie rosyjscy hakerzy i to właśnie na ich serwery trafiają wszystkie pozyskanie informacje.

Co gorsze, firma Socket poinformowała o wszystkim Google, ale ten jeszcze nie zareagował. Niebezpieczne rozszerzenia cały czas są dostępne w Chrome Web Store. Ich pełna lista prezentuje się następująco: