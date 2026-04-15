Pilnie to usuń. Kradną dane i wysyłają do Rosji
Ponad 100 rozszerzeń dostępnych w Chrome Web Store kranie dane użytkowników.
Badacze z firmy Socket, która zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, donoszą o ponad 100 rozszerzeniach do przeglądarek Chromium (Chrome, Edge, Opera itd.), które kradną dane użytkowników. Te dostępne były w oficjalnym sklepie Chrome Web Store.
Szkodliwe rozszerzenia do Google Chrome
Mowa w sumie o 108 umiarkowanie popularnych rozszerzeniach do Chrome oraz przeglądarek Chromium. Miały one różne zastosowania. Część miała ulepszyć oglądanie filmów na YouTube czy TikToku, inne służyły do ulepszenia Telegrama w wersji webowej, a jeszcze inne to typowe narządzia, np. do tłumaczenia tekstów.
Z analizy firmy Socket wynika, że:
- 54 rozszerzenia kradną dane logowania do kont Google za pośrednictwem OAuth2
- 1 rozszerzenie aktywnie wykradło dane sesji Telegram Web co 15 sekund
- 1 rozszerzenie zawiera infrastrukturę przygotowaną do kradzieży sesji Telegram (jeszcze nieaktywną)
- 2 rozszerzenia usuwają nagłówki bezpieczeństwa YouTube i wstawiają reklamy
- 1 rozszerzenie usuwa nagłówki bezpieczeństwa TikTok i wstawia reklamy
- 2 rozszerzenia wstawiają skrypty treści na każdą stronę odwiedzaną przez użytkownika
- 1 rozszerzenie przekierowuje wszystkie żądania tłumaczenia przez serwer atakującego
- 45 rozszerzeń zawiera uniwersalne tylne drzwi, które otwierają dowolne adresy URL przy uruchomieniu przeglądarki
Skąd tak dużo szkodliwych rozszerzeń? Okazuje się, że szkodliwy kod sprzedawany jest w formie usługi (MaaS, czyli malware as a service). Jego autorami są prawdopodobnie rosyjscy hakerzy i to właśnie na ich serwery trafiają wszystkie pozyskanie informacje.
Co gorsze, firma Socket poinformowała o wszystkim Google, ale ten jeszcze nie zareagował. Niebezpieczne rozszerzenia cały czas są dostępne w Chrome Web Store. Ich pełna lista prezentuje się następująco:
- Telegram Multi-account
- Web Client for Telegram - Teleside
- YouSide - Youtube Sidebar
- Web Client for Youtube - SideYou
- Web Client for TikTok
- Text Translation
- Page Locker
- Page Auto Refresh
- Web Client for Rugby Rush - SideGame
- Formula Rush Racing Game
- Piggy Prizes - Slot Machine
- Slot Arabian
- Frogtastic
- Black Beard Slot Machine
- Indian - Slot Machine
- Mahjong Deluxe
- Crazy Freekick
- Slot Car Racing
- Clear Cache Plus
- Galactica Delux - Slot Machine
- Speed Test for Chrome - WiFi SpeedTest
- Game SkySpeedster
- Master Chess
- Hockey Shootout
- Odds Of The Gods - Slot Machine
- Billiards Pro
- Three Card Poker
- Donuts - Slot Machine
- Archer - Slot Machine
- Rugby Rush
- Bingo
- Web Client for game Cricket Batter Challenge
- Slot Machine Zeus Treasures
- Horse Racing
- Aztec - Slot Machine
- Straight 4
- Slot The Gold Pot
- American Roulette Royale
- Asia Slot
- Web Client for game Drive Your Car
- Jurassic Giants - Slot Machine
- Street Basketball
- Tarot Side Panel
- Dragon Slayer - Slot Machine
- Best Blackjack
- Book Of Magic - Slot Machine
- Snake - Slot Machine
- Dice King - Classic Craps And Roll Game
- Slot Ramses
- Battleship War
- Gold Miner 2
- Greyhound Racing - Dog Race Simulator
- Hercules: Sports Legend
- Flicking Soccer
- Voodoo Magic - Slot Machine
- Web Client for Hockey Shootout - SideGame
- MASTER CHECKERS
- Watercraft Rush
- Car Rush
- Video Poker Deuces Wild
- Slot Machine Ultimate Soccer
- Christmas Eve - Slot Machine
- Columbus Voyage - Slot Machine
- High or Low Casino Game
- Goalkeeper Challenge
- Tropical Beach - Slot Machine
- BlackJack 3D
- Web Client for game Classic Bowling
- Raging Zeus Mines
- Classic Backgammon
- Slot Machine The Fruits
- Baccarat
- Mini Golf World
- Gold Rush - Slot Machine
- Pirat Slot
- 40 Imperial Crown - Slot Machine
- 3D Soccer Slot Machine
- Premium Horse Racing
- Tanks Game
- Caribbean Stud Poker
- Wild Buffalo - Slot Machine
- Aqua - Slot Machine
- Game Crypto Merge
- Sherwood Forest - Slot Machine
- Web Client for game Fatboy Dream
- Lone Star Jackpots - Slot Machine
- Hidden Kitty Game
- Keno
- Jokers Bonanza - Slot Machine
- Penalty Kicks
- Pai Gow Poker
- Metal Calculator
- Farm - Slot Machine
- Rail Maze Puzzle
- RED DOG CARD GAME
- Coin Miner 2
- Black Ninja - Slot Machine
- Pyramid Solitaire
- Chrome Client for Downhill Ski - SideGame
- Slot Machine Mr Chicken
- Web Client for French Roulette - SideGame
- 3D Roulette Casino Game
- Slot Machine Space Adventure
- Whack 'em All
- Video Poker Jacks or Better
- Swimming Pro
- InterAlt
- Gold of Egypt - Slot Machine