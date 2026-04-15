Ponad 100 rozszerzeń dostępnych w Chrome Web Store kranie dane użytkowników.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:22
Pilnie to usuń. Kradną dane i wysyłają do Rosji

Badacze z firmy Socket, która zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, donoszą o ponad 100 rozszerzeniach do przeglądarek Chromium (Chrome, Edge, Opera itd.), które kradną dane użytkowników. Te dostępne były w oficjalnym sklepie Chrome Web Store.

Szkodliwe rozszerzenia do Google Chrome

Mowa w sumie o 108 umiarkowanie popularnych rozszerzeniach do Chrome oraz przeglądarek Chromium. Miały one różne zastosowania. Część miała ulepszyć oglądanie filmów na YouTube czy TikToku, inne służyły do ulepszenia Telegrama w wersji webowej, a jeszcze inne to typowe narządzia, np. do tłumaczenia tekstów.

Z analizy firmy Socket wynika, że:

  • 54 rozszerzenia kradną dane logowania do kont Google za pośrednictwem OAuth2
  • 1 rozszerzenie aktywnie wykradło dane sesji Telegram Web co 15 sekund
  • 1 rozszerzenie zawiera infrastrukturę przygotowaną do kradzieży sesji Telegram (jeszcze nieaktywną)
  • 2 rozszerzenia usuwają nagłówki bezpieczeństwa YouTube i wstawiają reklamy
  • 1 rozszerzenie usuwa nagłówki bezpieczeństwa TikTok i wstawia reklamy
  • 2 rozszerzenia wstawiają skrypty treści na każdą stronę odwiedzaną przez użytkownika
  • 1 rozszerzenie przekierowuje wszystkie żądania tłumaczenia przez serwer atakującego
  • 45 rozszerzeń zawiera uniwersalne tylne drzwi, które otwierają dowolne adresy URL przy uruchomieniu przeglądarki

Skąd tak dużo szkodliwych rozszerzeń? Okazuje się, że szkodliwy kod sprzedawany jest w formie usługi (MaaS, czyli malware as a service). Jego autorami są prawdopodobnie rosyjscy hakerzy i to właśnie na ich serwery trafiają wszystkie pozyskanie informacje.

Co gorsze, firma Socket poinformowała o wszystkim Google, ale ten jeszcze nie zareagował. Niebezpieczne rozszerzenia cały czas są dostępne w Chrome Web Store. Ich pełna lista prezentuje się następująco:

  1. Telegram Multi-account
  2. Web Client for Telegram - Teleside
  3. YouSide - Youtube Sidebar
  4. Web Client for Youtube - SideYou
  5. Web Client for TikTok
  6. Text Translation
  7. Page Locker
  8. Page Auto Refresh
  9. Web Client for Rugby Rush - SideGame
  10. Formula Rush Racing Game
  11. Piggy Prizes - Slot Machine
  12. Slot Arabian
  13. Frogtastic
  14. Black Beard Slot Machine
  15. Indian - Slot Machine
  16. Mahjong Deluxe
  17. Crazy Freekick
  18. Slot Car Racing
  19. Clear Cache Plus
  20. Galactica Delux - Slot Machine
  21. Speed Test for Chrome - WiFi SpeedTest
  22. Game SkySpeedster
  23. Master Chess
  24. Hockey Shootout
  25. Odds Of The Gods - Slot Machine
  26. Billiards Pro
  27. Three Card Poker
  28. Donuts - Slot Machine
  29. Archer - Slot Machine
  30. Rugby Rush
  31. Bingo
  32. Web Client for game Cricket Batter Challenge
  33. Slot Machine Zeus Treasures
  34. Horse Racing
  35. Aztec - Slot Machine
  36. Straight 4
  37. Slot The Gold Pot
  38. American Roulette Royale
  39. Asia Slot
  40. Web Client for game Drive Your Car
  41. Jurassic Giants - Slot Machine
  42. Street Basketball
  43. Tarot Side Panel
  44. Dragon Slayer - Slot Machine
  45. Best Blackjack
  46. Book Of Magic - Slot Machine
  47. Snake - Slot Machine
  48. Dice King - Classic Craps And Roll Game
  49. Slot Ramses
  50. Battleship War
  51. Gold Miner 2
  52. Greyhound Racing - Dog Race Simulator
  53. Hercules: Sports Legend
  54. Flicking Soccer
  55. Voodoo Magic - Slot Machine
  56. Web Client for Hockey Shootout - SideGame
  57. MASTER CHECKERS
  58. Watercraft Rush
  59. Car Rush
  60. Video Poker Deuces Wild
  61. Slot Machine Ultimate Soccer
  62. Christmas Eve - Slot Machine
  63. Columbus Voyage - Slot Machine
  64. High or Low Casino Game
  65. Goalkeeper Challenge
  66. Tropical Beach - Slot Machine
  67. BlackJack 3D
  68. Web Client for game Classic Bowling
  69. Raging Zeus Mines
  70. Classic Backgammon
  71. Slot Machine The Fruits
  72. Baccarat
  73. Mini Golf World
  74. Gold Rush - Slot Machine
  75. Pirat Slot
  76. 40 Imperial Crown - Slot Machine
  77. 3D Soccer Slot Machine
  78. Premium Horse Racing
  79. Tanks Game
  80. Caribbean Stud Poker
  81. Wild Buffalo - Slot Machine
  82. Aqua - Slot Machine
  83. Game Crypto Merge
  84. Sherwood Forest - Slot Machine
  85. Web Client for game Fatboy Dream
  86. Lone Star Jackpots - Slot Machine
  87. Hidden Kitty Game
  88. Keno
  89. Jokers Bonanza - Slot Machine
  90. Penalty Kicks
  91. Pai Gow Poker
  92. Metal Calculator
  93. Farm - Slot Machine
  94. Rail Maze Puzzle
  95. RED DOG CARD GAME
  96. Coin Miner 2
  97. Black Ninja - Slot Machine
  98. Pyramid Solitaire
  99. Chrome Client for Downhill Ski - SideGame
  100. Slot Machine Mr Chicken
  101. Web Client for French Roulette - SideGame
  102. 3D Roulette Casino Game
  103. Slot Machine Space Adventure
  104. Whack 'em All
  105. Video Poker Jacks or Better
  106. Swimming Pro
  107. InterAlt
  108. Gold of Egypt - Slot Machine
Źródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer