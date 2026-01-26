X i Grok na celowniku UE. Poszło o rozbierane deepfake

Komisja Europejska uruchomiła dziś nowe postępowanie przeciwko platformie X (dawniej Twitter) w związku z naruszeniami unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Głównym przedmiotem śledztwa jest sztuczna inteligencja Grok oraz system rekomendacji treści na platformie.

Komisja bada, czy X Corp., właściciel platformy X, prawidłowo ocenił i ograniczył zagrożenia związane z wdrożeniem funkcji chatbota Grok na terenie Unii Europejskiej. Szczególny chodzi o tworzenie nielegalnych treści, w tym zmanipulowanych obrazów o charakterze seksualnym – również takich, które mogą stanowić materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

Chodzi gównie o treści deepfake – realistyczne, ale fałszywe obrazy generowane przez AI, często o charakterze seksualnym. Zastrzeżenia budzą także rozbierane przeróbki zdjęć prawdziwych osób, np. wklejenie czyjejś twarzy w nagie ciało lub odzieranie ze stroju narzędziami AI, rozpowszechniane bez ich zgody. Co więcej, zdarzały się też sytuacje, gdy Grok generował obrazy pornograficzne, wykorzystując wizerunki konkretnych osób, np. celebrytek czy streamerek. Działania te dotyczyły też osób nieletnich.

Seksualne deepfaki kobiet i dzieci to gwałtowna, niedopuszczalna forma poniżenia. To śledztwo pozwoli ustalić, czy X wywiązał się ze swoich prawnych zobowiązań wynikających z DSA, czy też potraktował prawa europejskich obywateli – w tym kobiet i dzieci – jako efekt uboczny swojej usługi – skomentowała Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.

System rekomendacji znów pod lupą

Równolegle Komisja rozszerzyła śledztwo rozpoczęte w grudniu 2023 roku. Teraz obejmie ono ocenę, czy X prawidłowo zarządzał zagrożeniami związanymi z systemami rekomendacji treści, w tym niedawno ogłoszoną zmianą na algorytm oparty na Groku.

Komisja Europejska zaznacza, że X jako bardzo duża platforma internetowa ma obowiązek oceniać i łagodzić potencjalne zagrożenia systemowe związane ze swoimi usługami w UE – dotyczy to rozprzestrzeniania nielegalnych treści oraz zagrożeń dla praw podstawowych, w tym praw nieletnich.

Komisja już we wrześniu 2025 roku wysłała do X zapytanie dotyczące Groka, w tym pytania o antysemickie treści generowane przez chatbota. Od tego czasu Grok jeszcze bardziej przekracza granice.