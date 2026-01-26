PKO BP w tarapatach. Aż 80 mln zł kary dla banku

UOKiK poinformował o zakończonym postępowaniu ws. PKO Banku Polskiego. Urząd uznał za niedozwolone postanowienia dotyczące zasad zmiany oprocentowania limitu odnawialnego.

W związku z tym nałożono na bank gigantyczną karę w wysokości aż 80 mln zł. Dodatkowo PKO BP musi poinformować o tej decyzji na swojej stronie internetowej oraz wszystkich profilach w mediach społecznościowych.

UOKiK karze PKO BP

Sprawa dotyczy zapisu, który pozwalał bankowi na jednostronną zmianę oprocentowania kredytu w przypadku wystąpienia określonych przesłanek. O ile takie mechanizmy są dopuszczalne przez przepisy, to warunki muszą być sformułowane w sposób jednoznaczny, precyzyjny i możliwy do zweryfikowania przez konsumenta. Zdaniem UOKiK tego właśnie zabrakło.

Bank jako silniejsza strona w umowie z konsumentem powinien działać profesjonalnie i transparentnie. Klauzule dotyczące zmiany oprocentowania powinny być sformułowane tak, żeby konsument wiedział, kiedy i w jaki sposób mogą zmienić się koszty kredytu. powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Dlatego też wszystkie tego typu zapisy uznaje się za nieważne. Konsumenci, którzy mają je w swoich umowach, mogą je traktować jako nieistniejące. UOKiK podkreśla, że nie jest konieczne stwierdzenie ich bezskuteczności na drodze sądowej, ponieważ sądy są związane tutaj decyzją UOKiK w zakresie stwierdzenia niedozwolonego charakteru klauzul.

Niedozwolone klauzule były stosowane przez PKO BP od 15 grudnia 2018 roku, więc mają charakter długotrwały. Co więcej, w trakcie trwania postępowania, bank nie zaprzestał ich stosowania. W związku z tym UOKiK nałożył na PKO BP karę w wysokości aż 79 291 800 zł.