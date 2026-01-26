Mapy Google wkrótce nas zaskoczą. Zaczniemy usuwać na potęgę

Mapy Google: reset i wszystko jasne

Mapy Google to aplikacja, która w dużej mierze opiera się na opiniach społeczności. Dzięki temu jest w stanie wyświetlać w czasie rzeczywistym informacje o wypadkach, zagrożeniach i różnego rodzaju problemach drogowych. Jednak do tej pory użytkownicy nie mieli możliwości zarządzania zgłoszeniami po ich opublikowaniu, nawet jak coś, co zgłosili, okazało się pomyłką albo stało się nieaktualne. Jednak wszystko wskazuje na to, że to się w końcu zmieni. Mapy Google mogą wkrótce dodać opcję usuwania raportów o incydentach. I to za pomocą jednego kliknięcia.

Zamiast żmudnej edycji, jeden klik

Android Authority dotarł do ukrytego ustawienia, które umożliwi użytkownikom usunięcie wszystkich aktywnych wpisów powiązanych z ich kontem. Dotyczy to alertów o incydentach, warunkach drogowych, opóźnień w transporcie publicznym i innych problemach związanych z podróżowaniem. Zamiast żmudnego edytowania pojedynczych wpisów, użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji pełnego resetu.