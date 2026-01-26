Mapy Google wkrótce nas zaskoczą. Zaczniemy usuwać na potęgę
Mapy Google wkrótce otrzymają bardzo potrzebną funkcję, która umożliwi użytkownikom jednoczesne usunięcie wszystkich zgłoszeń o incydentach. Chodzi o zgłoszenia, które zostały przez nas stworzone w ciągu ostatnich miesięcy, a nawet lat.
Mapy Google: reset i wszystko jasne
Mapy Google to aplikacja, która w dużej mierze opiera się na opiniach społeczności. Dzięki temu jest w stanie wyświetlać w czasie rzeczywistym informacje o wypadkach, zagrożeniach i różnego rodzaju problemach drogowych. Jednak do tej pory użytkownicy nie mieli możliwości zarządzania zgłoszeniami po ich opublikowaniu, nawet jak coś, co zgłosili, okazało się pomyłką albo stało się nieaktualne. Jednak wszystko wskazuje na to, że to się w końcu zmieni. Mapy Google mogą wkrótce dodać opcję usuwania raportów o incydentach. I to za pomocą jednego kliknięcia.
Zamiast żmudnej edycji, jeden klik
Android Authority dotarł do ukrytego ustawienia, które umożliwi użytkownikom usunięcie wszystkich aktywnych wpisów powiązanych z ich kontem. Dotyczy to alertów o incydentach, warunkach drogowych, opóźnień w transporcie publicznym i innych problemach związanych z podróżowaniem. Zamiast żmudnego edytowania pojedynczych wpisów, użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji pełnego resetu.
Na chwilę obecną, Mapy Google nie pozwalają użytkownikowi na ręczne usuwanie zgłoszonych incydentów. Zgłoszenia znikają tylko wtedy, kiedy inni użytkownicy potwierdzą je lub odrzucą. Może to być frustrujące, szczególnie kiedy ktoś zgłosi coś przez pomyłkę. A nietrudno jest o nieprawidłowe dotknięcie podczas jazdy i wyświetlenie mylnego alertu. Nowa opcja pomoże rozwiązać ten problem, a także poprawić kontrolę nad udostępnionymi danymi nawigacyjnymi. Będzie dostępna w sekcji Lokalizacja i Prywatność.