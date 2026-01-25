mObywatel: Polacy tłuką się na potęgę. Na liczniku już 10 tysięcy
mObywatel ma wiele funkcji, ale szczególnie jedna zaczyna zdobywać w ostatnim czasie popularność. W ciągu niecałych pięciu miesięcy skorzystało z niej już 10 tysięcy użytkowników. Niestety, nie do końca jest to powód do radości, bo chodzi o funkcję mStłuczka.
10 tysięcy – tyle razy mObywatel pomógł kierowcom spisać oświadczenie o kolizji drogowej w mStłuczce – podało dziś Ministerstwo Cyfryzacji.
Czy to dużo, czy mało? Biorąc pod uwagę, że w 2025 r. w Polsce zarejestrowanych było około 22 milionów posiadaczy prawa jazdy, te 10 tysięcy nie jest wielkością alarmującą, jednak trudno też powiedzieć, że to liczba bez znaczenia. Jedno jest pewne – funkcja mStłuczka na pewno się przydaje, a jej wdrożenie to udane posunięcie.
mStłuczka po miesiącach prac i przygotowań ruszyła 1 września 2025 roku, czyli prawie 5 miesięcy temu. To narzędzie, które ułatwia formalności po kolizji drogowej. Dzięki tej funkcji kierowcy mogą w aplikacji sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i szybko przekazać zgłoszenie szkody do wybranego ubezpieczyciela.
To sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie w trudnej i stresującej sytuacji, która może spotkać każdego z nas. mStłuczka to usługa, która prowadzi krok po kroku przez przygotowanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym bez papieru i długopisu, bez skomplikowanych formularzy, szybko i w pełni cyfrowo!
Usługa mStłuczka ma dwie niezależne funkcje. Pierwsza to spisanie oświadczenia przez osoby kierujące pojazdami uczestniczącymi w kolizji, druga – zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przez osobę poszkodowaną.
mStłuczka pozwala na ustalenie ról w zdarzeniu, opisanie sytuacji i dodanie zdjęć uszkodzonych pojazdów. Dane o uczestnikach uzupełniane są automatycznie – pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL. Dzięki temu informacje są aktualne i poprawne, a spisanie oświadczenia w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut.
Po sporządzeniu oświadczenia kierowca może pobrać zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi lub na miejscu zgłosić ją jednym kliknięciem. Zgłoszenie wysłane przez mObywatela rejestrowane jest przez ubezpieczyciela od razu, a jego obsługa odbywa się elektronicznie.