mObywatel: Polacy tłuką się na potęgę. Na liczniku już 10 tysięcy

10 tysięcy – tyle razy mObywatel pomógł kierowcom spisać oświadczenie o kolizji drogowej w mStłuczce – podało dziś Ministerstwo Cyfryzacji.

Czy to dużo, czy mało? Biorąc pod uwagę, że w 2025 r. w Polsce zarejestrowanych było około 22 milionów posiadaczy prawa jazdy, te 10 tysięcy nie jest wielkością alarmującą, jednak trudno też powiedzieć, że to liczba bez znaczenia. Jedno jest pewne – funkcja mStłuczka na pewno się przydaje, a jej wdrożenie to udane posunięcie.

mStłuczka po miesiącach prac i przygotowań ruszyła 1 września 2025 roku, czyli prawie 5 miesięcy temu. To narzędzie, które ułatwia formalności po kolizji drogowej. Dzięki tej funkcji kierowcy mogą w aplikacji sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i szybko przekazać zgłoszenie szkody do wybranego ubezpieczyciela.

To sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie w trudnej i stresującej sytuacji, która może spotkać każdego z nas. mStłuczka to usługa, która prowadzi krok po kroku przez przygotowanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym bez papieru i długopisu, bez skomplikowanych formularzy, szybko i w pełni cyfrowo! – zachwala Ministerstwo Cyfryzacji.

Usługa mStłuczka ma dwie niezależne funkcje. Pierwsza to spisanie oświadczenia przez osoby kierujące pojazdami uczestniczącymi w kolizji, druga – zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przez osobę poszkodowaną.

mStłuczka pozwala na ustalenie ról w zdarzeniu, opisanie sytuacji i dodanie zdjęć uszkodzonych pojazdów. Dane o uczestnikach uzupełniane są automatycznie – pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL. Dzięki temu informacje są aktualne i poprawne, a spisanie oświadczenia w mObywatelu trwa zaledwie kilka minut.