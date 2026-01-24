Za ten streaming zapłacisz więcej. Ceny ostro w górę

SkyShowtime weryfikuje cenniki po 3 latach

To na Skyshowtime obejrzysz genialne seriale Yellowstone, Landman: Negocjator, Dexter: Nowa Krew albo spędzisz wieczór z filmem Jak wytresować smoka czy Mission: Impossible - The Final Reckoning. Trudno nie odnieść wrażenia, że platforma mocno zainteresowała się polskim rynkiem, bo jej oferta istotnie wzbogaca się o wysokiej jakości produkcje w ostatnim czasie. I to nie z napisami, jak na Apple TV, lecz z polskim lektorem.

Obecnie miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 19,99 zł, a za plan Standard – 24,99 zł. W obu przypadkach maksymalna rozdzielczość udostępnianego strumienia wideo to Full HD (2 ekrany jednocześnie, 30 plików do pobrania mies.).

Natomiast cena planu Premium, dającego dostęp do treści 4K, oglądania na 5 urządzeniach w tym samym czasie i możliwość pobierania nawet 100 plików miesięcznie to 49,99 zł. Ceny pakietów istotnie maleją przy wyborze płatności z góry na 6 mies. (o 33%) lub w subskrypcji rocznej (o 40%). Plany Standard i Premium nie mają reklam.

Podwyżki w dolnych planach

Jak czytamy w serwisie Wirtualnemedia.pl, nowy cennik zacznie obowiązywać od 24 lutego, a zmiany dotyczą dwóch najtańszych planów. Pakiet Standard z reklamami zdrożenie z 19,99 zł do 24,99 zł, a pakiet Standard z 24,99 zł do 34,99 zł. Co ważne, obecni subskrybenci platformy nie będą objęci podwyżką.

Jest to więc ostatnia szansa, na dostęp do tej platformy w wyjątkowo niskiej cenie na tle innych serwisów VoD w Polsce. SkyShowtime jest przy tym słowny — szczęściarze, którzy wybrali usługę w 2023 roku z premierowym rabatem 50% taniej na zawsze nadal płacą zaledwie 12,49 zł i nie będzie tutaj żadnych podwyżek.

Będzie tylko drożej

Nie da się nie zauważyć, że chociaż jednostkowo opłaty za usługi streamingu nie są w Polsce wysokie (płacimy mniej niż zachodni sąsiedzi), to gdy jednak zsumujemy sobie kilka takich pakietów, robi się coraz mniej wesoło. Kiedyś rozwiązaniem było współdzielenie kont, teraz potentaci tacy jak Netflix coraz skuteczniej to blokują i oczekują dodatkowych opłat.