Aplikacje

Tę opcję w telefonie na pewno przełączysz. Ucywilizuje rozmowy

Google postanowił przywrócić jedno ustawienie w aplikacji telefonu w systemie Android. Domagali się tego sami użytkownicy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:16
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tę opcję w telefonie na pewno przełączysz. Ucywilizuje rozmowy

We wrześniu zeszłego roku Google wprowadził zmianę w aplikacji Telefon w systemie Android, która irytowała wielu użytkowników. Jednak firma poszła po rozum do głowy i postanowiła to naprawić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obracanie telefonu w trakcie rozmów

Część z Was mogła zauważyć, że w trakcie rozmów przez telefon system automatycznie obraca ekran z trybu pionowego do poziomego. To utrudnia np. zakończenie rozmowy, bo przyciski zmieniają swoje położenie. Problem w tym, że od września zeszłego roku nie dało się to zmienić. Jedyną alternatywą było zablokowanie obracania ekranu dla całego systemu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Zielony
0 zł
5049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5049.99 zł
Smartfon NUBIA Neo 3 GT 5G 12/256GB 6.8" 120Hz Żółty
Smartfon NUBIA Neo 3 GT 5G 12/256GB 6.8" 120Hz Żółty
0 zł
1299 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-A266
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Biały SM-A266
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Advertisement

Na szczęście Google wsłuchał się w opinie niezadowolonych użytkowników, chociaż nie obyło się bez perturbacji. Najpierw w wersji beta 202 aplikacji Telefon pojawiła się opcja, która pozwalała zachować tryb pionowy w trakcie rozmów, nawet pomimo obróconego ekranu. Następnie zniknęła ona w wersjach 203 i 204. Jednak teraz Google ją przywraca.

Wysłuchaliśmy w Wasze opinii dotyczące automatycznego przełączania ekranu do trybu poziomego podczas rozmów. Dziękujemy za cierpliwość, podczas gdy pracowaliśmy nad rozwiązaniem tego problemu. Teraz możecie zapobiec obracaniu się ekranu telefonu do trybu poziomego podczas rozmów.

czytamy w komunikacie Google.

Niestety, funkcja na razie dostępna jest tylko w wersji beta. Na udostępnienie jej w stabilnym kanale, a tym samym wszystkim użytkownikom, będziemy musieli chwilę jeszcze poczekać. Gdy już to się stanie, to opcja zachowania trybu pionowego dostępna będzie w ustawieniach aplikacji Telefon, w zakładce "Opcje wyświetlania". Po aktualizacji będzie ona automatycznie aktywna.

Image
telepolis
Android Google aplikacja telefon aplikacja Telefon tryb pionowy
Zródła zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena