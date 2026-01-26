Polak odmienił świat retro PC. Ta płyta główna zmienia wszystko

Otóż płyta ta powstała całkowicie od podstaw i nie wykorzystuje ona układów retro do swojego działania. Zamiast tego twórca postawił na rozwiązanie, które powoli podbija rynek konsol retro, czyli na FPGA. Mowa więc o programowalnych bramkach logicznych, które umożliwiają emulację sprzętową. Tym samym wszystkie elementy płyty głównej, w tym chipset, o nazwie Hamster 1, czy kontrolery urządzeń zostały oparte na tych układach. Pamiętajmy jednak, że pozostałe elementy, jak procesor, RAM, czy dysk to już całkowicie odrębne i oryginalne podzespoły.

Otwartoźródłowa retro płyta główna

Sam laminat został wykonany dzięki usługom PCBWay. Jest to czterowarstwowa konstrukcja 150 × 150 mm, czyli o dość niestandardowych wymiarach. Znajduje się na niej gniazdo PGA-168 obsługujące procesory 5 V. Mamy także 4 MB SRAM, 256 kB ROM na BIOS, dwa 16-bitowe gniazda ISA, złącze klawiatury PS/2, oraz liczne inne rozwiązania typowe dla retro urządzeń.

Kluczowe jest jednak to, że to projekt Open Source. Tym samym każdy może legalnie stworzyć własną płytę główną opartą na projekcie M8SBC-486 lub zmodyfikować go do własnych potrzeb, a wymaganą dokumentację znajdzie na stronie autora.

Warto tu dodać, że projekt ma swoje problemy, jak niska wydajność układów graficznych, czy brak obsługi układów dźwiękowych. Warto jednak podkreślić, że całość powstała w zaledwie 6 miesięcy, a jej cel był tylko jeden: uruchomienie Linuksa i Dooma. Co rzecz jasna się udało. W efekcie działa nawet MS-DOS, chociaż z systemami z rodziny Windows wciąż są poważne problemy. Jednak dopracowanie tego pomysłu mogłoby przynieść prawdziwą rewolucję retro. Jak podkreśla Maniek86 na swojej stronie:

Ten projekt to w zasadzie moje hobby, ponieważ lubię retro, elektronikę, układy cyfrowe i programowanie niskiego poziomu. Nigdy nie spodziewałem się, że ten komputer będzie działał pod DOS-em. Traktuję go raczej jako eksperyment , stworzony do badania działania starszych procesorów x86. Jestem prawie pewien, że ta praca mogłaby posłużyć do zbudowania czegoś bardziej wytrzymałego i stabilnego, a nawet do opracowania w pełni spersonalizowanych płyt głównych dla innych procesorów x86. Zajęło mi to dużo czasu, ale nie żałuję. Nadal jest wiele problemów, ale to budujące, że udaje mi się uruchomić tak wiele istniejących programów. I dziękuję wszystkim za wsparcie!

Tak natomiast prezentuje się działanie urządzenia:

Aktualizacja:

Jak zdradził redakcji Telepolis.pl twórca projektu, w obecnym stanie płyta główna nie nadaje się do dalszego rozwoju:

Nie planuję zbytnio rozwijać dalej pod względem funkcji aktualnej wersji płyty, ponieważ uproszczenia, które zastosowałem, takie jak brak drugiego kontrolera przerwań, DMA po prostu nie pozwalają na to.

Nie oznacza to jednak, że dalsze prace nad płytą główną dla i486 zostały definitywnie porzucone. Wręcz przeciwnie: Maniek86 zastanawia się nad stworzeniem drugiej rewizji swojej płyty głównej, tym razem wykazującej wyższą kompatybilność.

Krążą mi po głowie pomysły na stworzenie drugiej rewizji tej płyty czy nawet nowego oddzielnego projektu, który mógłby się bardziej nadawać jako taki gotowy produkt (też pod i486, bo znam teraz ten procesor bardzo dobrze). Byłby to projekt, który by bazował na M8SBC-486 ale rozwiązywał jego błędy i miał na celu być kompatybilnym z PC. Jest to pomysł, który jednak nie wiem, czy zrealizuje ze względu na swój czas i zasoby (...) Dodatkowo nad M8SBC-486 pracowałem sam, a jak wiemy, nad płytami głównymi pracują całe zespoły. Czyli mówiąc, samemu też jest ciężko. Jest to coś, nad czym jeszcze myślę.