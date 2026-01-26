Apple AirTag wraca w nowej wersji. Teraz wszystko 2 razy lepsze

Firma Apple zaprezentowała dziś nowego AirTaga – narzędzie pomagające użytkownikom śledzić i znajdować ważne dla nich przedmioty za pomocą aplikacji Znajdź.

Nowy chip UWB, ulepszone Bluetooth i głośnik

Urządzenie korzysta z czipu ultraszerokopasmowego (UWB) drugiej generacji, takiego samego jak m.in. w iPhone’ach 17 i wybranych Apple Watchach, a firma deklaruje, że funkcja Znajdowanie dokładne pomaga znaleźć przedmiot z odległości o 50% większej niż w poprzedniej generacji. Apple podkreśla też ulepszony Bluetooth, który ma zwiększać zasięg lokalizacji przedmiotów.

Nowością jest wsparcie Znajdowania dokładnego na zegarku: użytkownicy Apple Watch Series 9 i nowszych oraz Apple Watch Ultra 2 i nowszych mogą po raz pierwszy wyszukiwać AirTaga z nadgarstka (wymagany watchOS 26.2.1). Zmieniono też konstrukcję wnętrza – głośnik ma być o 50% głośniejszy, dzięki czemu sygnał będzie słyszalny nawet z dwa razy większej odległości niż dotąd. Ma to umożliwić użytkownikom znajdowanie ważnych przedmiotów, na przykład kluczy ukrytych głęboko między poduszkami na kanapie.

AirTag nadal działa w sieci Znajdź, czyli z wykorzystaniem mechanizmu współdzielenia danych z urządzeń Apple wykrywających akcesoria po Bluetooth i przekazujących właścicielowi przybliżoną lokalizację.

Nowy model współpracuje też z funkcją Udostępnij lokalizację przedmiotu w iOS, która pozwala tymczasowo i bezpiecznie udostępnić lokalizację zaufanym podmiotom, np. liniom lotniczym. Apple informuje o współpracy z ponad 50 liniami i przekonuje, że funkcja ta dotąd zmniejszyła opóźnienia dostawy bagażu o 26% i zredukowała liczbę przypadków domniemanego lub faktycznego zagubienia bagażu o 90%. Udostępnianie ma wygasać automatycznie po 7 dniach i można je wcześniej wyłączyć.

Apple podkreśla, że AirTag nie przechowuje na urządzeniu danych o lokalizacji ani historii, a komunikacja z siecią Znajdź jest szyfrowana. Nowy AirTag ma też zabezpieczenia przed niechcianym śledzeniem, w tym funkcję alertów działających na różnych platformach i często zmieniające się identyfikatory Bluetooth.

Nowy AirTag – cena i dostępność

Nowego AirTaga można zamawiać od dziś na apple.com/pl i w aplikacji Apple Store. W stacjonarnych sklepach ma pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Ceny to 149 zł za sztukę i 499 zł za zestaw czterech urządzeń. Przy zakupie na stronie Apple lub w aplikacji Apple Store dostępny jest bezpłatny grawerunek. Apple oferuje też brelok FineWoven w różnych kolorach za 179 zł.