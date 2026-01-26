Sprzęt

Apple AirTag wraca w nowej wersji. Teraz wszystko 2 razy lepsze

Apple pokazało nowego AirTaga z rozszerzonym zakresem łączności i ulepszoną możliwością wyszukiwania. Następna generacja jest łatwiejsza do zlokalizowania m.in. dzięki większemu zasięgowi Bluetooth i głośniejszemu głośnikowi.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:44
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple AirTag wraca w nowej wersji. Teraz wszystko 2 razy lepsze

Firma Apple zaprezentowała dziś nowego AirTaga – narzędzie pomagające użytkownikom śledzić i znajdować ważne dla nich przedmioty za pomocą aplikacji Znajdź.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy chip UWB, ulepszone Bluetooth i głośnik

Urządzenie korzysta z czipu ultraszerokopasmowego (UWB) drugiej generacji, takiego samego jak m.in. w iPhone’ach 17 i wybranych Apple Watchach, a firma deklaruje, że funkcja Znajdowanie dokładne pomaga znaleźć przedmiot z odległości o 50% większej niż w poprzedniej generacji. Apple podkreśla też ulepszony Bluetooth, który ma zwiększać zasięg lokalizacji przedmiotów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui APPLE Silicone Case MagSafe do iPhone 16 Plus Mandarynkowy
Etui APPLE Silicone Case MagSafe do iPhone 16 Plus Mandarynkowy
-50 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Etui APPLE Clear Case MagSafe do iPhone 15 Przezroczysty
Etui APPLE Clear Case MagSafe do iPhone 15 Przezroczysty
0 zł
279 zł - najniższa cena
Kup teraz 279 zł
Etui APPLE Silicone Case do iPhone 16e Górskie jezioro
Etui APPLE Silicone Case do iPhone 16e Górskie jezioro
0 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.99 zł
Advertisement
Apple AirTag wraca w nowej wersji. Teraz wszystko 2 razy lepsze

Nowością jest wsparcie Znajdowania dokładnego na zegarku: użytkownicy Apple Watch Series 9 i nowszych oraz Apple Watch Ultra 2 i nowszych mogą po raz pierwszy wyszukiwać AirTaga z nadgarstka (wymagany watchOS 26.2.1). Zmieniono też konstrukcję wnętrza – głośnik ma być o 50% głośniejszy, dzięki czemu sygnał będzie słyszalny nawet z dwa razy większej odległości niż dotąd. Ma to umożliwić użytkownikom znajdowanie ważnych przedmiotów, na przykład kluczy ukrytych głęboko między poduszkami na kanapie.

AirTag nadal działa w sieci Znajdź, czyli z wykorzystaniem mechanizmu współdzielenia danych z urządzeń Apple wykrywających akcesoria po Bluetooth i przekazujących właścicielowi przybliżoną lokalizację.

Nowy model współpracuje też z funkcją Udostępnij lokalizację przedmiotu w iOS, która pozwala tymczasowo i bezpiecznie udostępnić lokalizację zaufanym podmiotom, np. liniom lotniczym. Apple informuje o współpracy z ponad 50 liniami i przekonuje, że funkcja ta dotąd zmniejszyła opóźnienia dostawy bagażu o 26% i zredukowała liczbę przypadków domniemanego lub faktycznego zagubienia bagażu o 90%. Udostępnianie ma wygasać automatycznie po 7 dniach i można je wcześniej wyłączyć.

Apple podkreśla, że AirTag nie przechowuje na urządzeniu danych o lokalizacji ani historii, a komunikacja z siecią Znajdź jest szyfrowana. Nowy AirTag ma też zabezpieczenia przed niechcianym śledzeniem, w tym funkcję alertów działających na różnych platformach i często zmieniające się identyfikatory Bluetooth.

Nowy AirTag – cena i dostępność

Nowego AirTaga można zamawiać od dziś na apple.com/pl i w aplikacji Apple Store. W stacjonarnych sklepach ma pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Ceny to 149 zł za sztukę i 499 zł za zestaw czterech urządzeń. Przy zakupie na stronie Apple lub w aplikacji Apple Store dostępny jest bezpłatny grawerunek. Apple oferuje też brelok FineWoven w różnych kolorach za 179 zł.

Do działania potrzebne są: zgodny iPhone z iOS 26 lub iPad z iPadOS 26, konto Apple i zalogowanie do iCloud. Część funkcji wymaga aktywacji Znajdź w ustawieniach iCloud.

Image
telepolis
#Apple Apple AirTag lokalizator airtag
Zródła zdjęć: Apple