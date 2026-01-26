I pięknie Ci zagrają i wytłumią hałasy, a dziś są znacznie tańsze

Słuchawki te można dziś kupić za jedyne 249 zł. I chociaż na żadnym polu nie biją one rekordów, tak pod każdym względem wypadają po prostu dobrze, lub ponadprzeciętnie. I tak mamy tu 8-milimetrowe przetworniki. I jak to JBL ma w zwyczaju — nastawione na bas. Wspierają przy tym aktywną redukcję szumów (ANC), jak i funkcję Smart Ambient, która eliminuje tłumienie dźwięków przez słuchawki.

JBL Vibe Beam 2

Na szczególną uwagę zasługuje bateria: a raczej trzy, bo po jednej w każdej słuchawce i trzecia w etui ładującym. Zestaw ten przekłada się na 10 godzin ciągłego słuchania muzyki oraz dodatkowe 30 godzin jej odtwarzania dzięki etui. Mamy więc baterię łącznie na 40 godzin, co jest normą, ale w słuchawkach nausznych, a nie dousznych typu TWS.