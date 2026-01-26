BNP Paribas z ważnym komunikatem. Wcale nie chodzi o weekend

BNP Paribas zapowiada przerwę 28-29 stycznia 2026

Utrudnienia w funkcjonowaniu usług bankowych nie zaczną się w weekend, jak to zwykle bywa, ale już za dwa dni. Bank wydał na swojej stronie komunikat, mówiący o planowanych pracach technicznych. Poinformował o tym, że utrudnienia pojawią się w nocy, z 28 na 29 stycznia 2026 roku, i to już od 22:00.

Dalsza część tekstu pod wideo

Informujemy, że 28 stycznia 2026 od godziny 22:00 do godziny 1:00 29 stycznia 2026 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Co dokładnie nie będzie działało podczas zapowiedzianej przerwy?

Nie skorzystamy ze strony banku i jego bankowości internetowej. Ale bank zapewnia, że przez cały czas przerwy będzie możliwy dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii. Pojawią się one na stronie, tak aby każdy miał je na widoku i mógł z nich skorzystać. W razie potrzeby, możliwe będzie także zastrzeżenie kart.

Nie planuj płatności ze środy na czwartek

Bank przeprasza za niedogodności i utrudnienia, związane z przeprowadzanymi pracami. Informuje też z wyprzedzeniem o planowanych niedostępnościach, po to, aby wszelkie ważniejsze płatności zaplanować w innym terminie niż planowana przerwa. Oszczędzi nam to zbędnych nerwów oraz nie narazi na niedogodności.

