Płatności bezgotówkowe

BNP Paribas z ważnym komunikatem. Wcale nie chodzi o weekend

Wraz z początkiem roku, posypały się informacje o przerwach technicznych w bankach. Tym razem, o planowanej niedostępności poinformował swoich klientów BNP Paribas. Warto zanotować datę, bowiem nie wypada ona wcale w weekend.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:24
BNP Paribas zapowiada przerwę 28-29 stycznia 2026

Utrudnienia w funkcjonowaniu usług bankowych nie zaczną się w weekend, jak to zwykle bywa, ale już za dwa dni. Bank wydał na swojej stronie komunikat, mówiący o planowanych pracach technicznych. Poinformował o tym, że utrudnienia pojawią się w nocy, z 28 na 29 stycznia 2026 roku, i to już od 22:00.

Informujemy, że 28 stycznia 2026 od godziny 22:00 do godziny 1:00 29 stycznia 2026 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. 

Co dokładnie nie będzie działało podczas zapowiedzianej przerwy?

Nie skorzystamy ze strony banku i jego bankowości internetowej. Ale bank zapewnia, że przez cały czas przerwy będzie możliwy dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii. Pojawią się one na stronie, tak aby każdy miał je na widoku i mógł z nich skorzystać. W razie potrzeby, możliwe będzie także zastrzeżenie kart.

Nie planuj płatności ze środy na czwartek 

Bank przeprasza za niedogodności i utrudnienia, związane z przeprowadzanymi pracami. Informuje też z wyprzedzeniem o planowanych niedostępnościach, po to, aby wszelkie ważniejsze płatności zaplanować w innym terminie niż planowana przerwa. Oszczędzi nam to zbędnych nerwów oraz nie narazi na niedogodności. 

Co nowego w BNP Paribas?

Bank w dalszym ciągu, jest bardzo mocno skupiony na ostrzeganiu swoich klientów w kwestiach bezpieczeństwa. Ostatnio wydał komunikat, ostrzegający przed wiadomościami, pochodzącymi z WhatsApp'a.

Image
telepolis
banki BNP Paribas Bank BNP Paribas przerwa techniczna BNP Paribas Bank Polska
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: BNP Paribas