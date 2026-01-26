x-kom ze świetną promocją dla graczy. 99 zł i się nie przejmujesz
Większość współczesnych gier jest projektowanych pod kontrolery, ponieważ powstają głównie z myślą o konsolach. Dlatego też pad, obok myszy i klawiatury przestaje być dziwactwem, a staje się wymogiem.
Tak się natomiast składa, że przyzwoity kontroler możecie dziś kupić w promocji za jedyne 99 zł. Mowa tu o Genesis Mangan 400, który jest bezprzewodowym padem korzystającym z protokołu Bluetooth. Jednak zwolennicy niższych opóźnień wciąż mogą się zdecydować na połączenie przewodowe dzięki USB-C.
Genesis Mangan 400
Sama konstrukcja jest raczej... prosta. Ot, wszystkie niezbędne przyciski dla standardu xboxowego, dzięki czemu świetnie sprawdza się przy komputerach PC, oraz dla Switcha, z którym także jest kompatybilny.
Kontroler ma na pokładzie wbudowany akumulator. Nie musimy się więc martwić koniecznością wymiany baterii. Ma także masę pozytywnych opinii w sklepie, a kosztuje jedynie 99 zł.