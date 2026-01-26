x-kom ze świetną promocją dla graczy. 99 zł i się nie przejmujesz

Tak się natomiast składa, że przyzwoity kontroler możecie dziś kupić w promocji za jedyne 99 zł. Mowa tu o Genesis Mangan 400, który jest bezprzewodowym padem korzystającym z protokołu Bluetooth. Jednak zwolennicy niższych opóźnień wciąż mogą się zdecydować na połączenie przewodowe dzięki USB-C.

Dalsza część tekstu pod wideo

Genesis Mangan 400

Sama konstrukcja jest raczej... prosta. Ot, wszystkie niezbędne przyciski dla standardu xboxowego, dzięki czemu świetnie sprawdza się przy komputerach PC, oraz dla Switcha, z którym także jest kompatybilny.