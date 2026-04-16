Gemini wygeneruje obrazy z Twoimi bliskimi. Google łączy asystenta ze zdjęciami

Koniec z długimi poleceniami

Generowanie obrazów przez sztuczną inteligencję wymagało dotąd długich opisów. Użytkownicy musieli też ręcznie przesyłać zdjęcia referencyjne. Google postanowił to zmienić. Gemini zyskuje funkcję Personal Intelligence. Daje ona systemowi dostęp do preferencji użytkownika.

Nowa opcja integruje się z modelem Nano Banana 2. Gemini samodzielnie uzupełnia braki w zapytaniach. Opiera się w tym na danych z podłączonych usług Google, użytkownik nie musi niczego konfigurować. Wystarczy wpisać proste polecenie o zaprojektowanie wymarzonego domu. Wynik odzwierciedli gust twórcy.

Zdjęcia bliskich na wygenerowanych grafikach

Integracja obejmuje również usługę Zdjęcia Google. Gemini korzysta z prywatnej biblioteki fotografii do kierowania generowaniem obrazów. System rozpoznaje etykiety osób i zwierząt domowych utworzone wcześniej przez użytkownika.

Pozwala to na umieszczanie rodziny i znajomych na nowych grafikach. Można poprosić o obraz z rodziną w stylu plasteliny, akwareli czy szkicu węglem. Asystent wykona to zadanie automatycznie. Oszczędza to czas potrzebny na szukanie i przesyłanie plików.

Kontrola nad wynikami i prywatność

Twórcy przewidzieli możliwość poprawiania błędów systemu. Użytkownik może poinformować asystenta o pomyłce i spróbować ponownie. Przycisk z plusem pozwala ręcznie wybrać inne zdjęcie z biblioteki. Przycisk źródeł pokazuje natomiast, która fotografia posłużyła za wzór. Użytkownik może też zapytać Gemini o źródła użyte do stworzenia danej grafiki.

Firma zapewnia o ochronie prywatności. Aplikacja Gemini nie trenuje modeli bezpośrednio na prywatnych zdjęciach użytkowników. System uczy się na bazie ograniczonych informacji. Zaliczają się do nich wpisywane polecenia i odpowiedzi modelu. Połączenie usług Google z asystentem jest dobrowolne. Można je w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach.

Dostępność nowej funkcji

Personalizacja obrazów trafia obecnie do pierwszych użytkowników. Obejmuje subskrybentów planów Google AI Plus, Pro oraz Ultra w Stanach Zjednoczonych. Wdrożenie potrwa kilka dni. Google planuje wkrótce udostępnić tę nowość w przeglądarce Chrome na komputerach. W przyszłości funkcja trafi też do kolejnych osób.