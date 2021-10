Polsat Box i Polsat Box Go z relacją z gali KSW 64

Abonenci usług Polsat Box oraz serwisu Polsat Box Go mogą już zamawiać dostęp do gali KSW 64, która odbędzie się w Łodzi 23 października tego roku.

Na Gali KSW 64 w łódzkiej Atlas Arenie spotka się wiele gwiazd MMA. Podczas wydarzenia rękawice skrzyżują legendy KSW: dwukrotny mistrz świata w senegalskich zapasach Serigne Ousmane „Bombardier" Dia (2-0, 2 KO) i pięciokrotny zdobywca tytułu „Najsilniejszego człowieka świata" Mariusz „Pudzian” Pudzianowski (15-7, 10 KO). Panowie zmierzą się w kategorii superciężkiej.

Walką wieczoru będzie równie emocjonujące mistrzowskie starcie o pas w kategorii koguciej: charyzmatyczny Sebastian Przybysz (8-2, 4 KO) zmierzy się z młodym Brazylijczykiem Bruno Augusto „Gafanhoto" dos Santosem (10-2, 1 KO). Jedną z równie ciekawe zapowiadających się walk będzie spotkanie słynącego z szybkich nokautów chorwackiego zawodnika Filipa Pejicia (15-5-2, 10 KO) z podwójnym mistrzem FEN oraz Babilon MMA Danielem Rutkowskim (12-2, 6 KO). W okrągłej klatce spotkają się także dwaj niepokonani dotąd zawodnicy młodego pokolenia Patryk Kaczmarczyk (7-0, 1 KO) i Robert Ruchała (5-0).

Na KSW 64 w kategorii półśredniej pochodzący z Rosji Shamil „Cichy Zabójca” Musaev (14-0, 8 KO), który wygrał przed czasem aż 10 pojedynków, z czego 8 w wyniku nokautu, podejmie znanego z umiejętności zapaśniczych Michała "Zgniatacza" Pietrzaka (10-4, 3 KO). W Atlas Arenie dojdzie do spotkania dwóch zawodniczek pochodzących z Łodzi: Karoliny Owczarz (4-1) oraz Sylwii Juśkiewicz (9-6). Obie panie mają już na swoim koncie kilka zwycięstw. Zmierzą się w limicie umownym do 56 kilogramów.

Po pierwszej w karierze porażce w KSW do klatki powróci Cezary "Polish TANK" Kęsik (12-1, 9 KO). Jego przeciwnikiem będzie były uczestnik reality show „Tylko Jeden" Marcin „Krakus” Krakowiak (11-3, 5 KO). Kolejną pozycją na karcie walk jest pojedynek pomiędzy Albertem „Dzikiem” Odzimkowskim (11-5, 3 KO) i Jasonem Radcliffe’em (16-8, 10 KO). Galę KSW 64 otworzy starcie dwóch zawodników debiutujących w klatce: reprezentant klubu MMA Krosno Adam Tomasik (5-0, 2 KO) podejmie pochodzącego z Paryża Oumara Sy (4-0, 2 KO).

Podczas wydarzenia dojdzie także do pierwszego spotkania niekwestionowanej legendy KSW Mameda Khalidova (35-7-2, 15 KO) z mistrzem kategorii półśredniej Roberto Soldiciem (19-3, 16 KO). Fani poznają wówczas termin długo oczekiwanego spotkania gwiazd organizacji MMA.

Start dostępnego wyłącznie w systemie Pay-Per-Vie (PPV) wydarzenia zaplanowany jest na godzinę 20:00 w sobotę, 23 października 2021 roku.

Jak zamówić galę KSW 64 w Polsat Box?

Abonenci i użytkownicy usług Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanych kanałach dekodera. Zamówienia w Polsat Box (dostęp ten nie obejmuje serwisu Polsat Box Go) można składać na cztery sposoby:

przez SMS o treści numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043 ,

wysłany na nr , w internetowej aplikacji iPolsat Box na ipolsatbox.pl ,

, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 00 50 50 ,

, w aplikacji Sklep dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19:00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i kablowej IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej OTT Box na pozycji 333.

Abonenci Polsat Box mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

e-płatności.

Jak zamówić galę KSW 64 w Polsat Box Go?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę KSW 64 będą mogli obejrzeć na żywo także internauci z Polski za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go – w cenie 40 zł. Wydarzenie w jakości FullHD będzie dostępne na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go na komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV oraz LG Smart TV.

Płatności będzie można realizować drogą elektroniczną – kartą płatniczą (dla użytkowników zweryfikowanych adresem e-mail), przelewem lub BLIK-iem, w zależności od modelu urządzenia użytkownika. Zakupioną w serwisie Polsat Box Go galę będzie można obejrzeć na stronie polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp.

