Disney+ od dziś dostępny w Polsce. Za ile, co i jak oglądać?

Na ten dzień czekało wielu entuzjastów dobrego kina domowego. Po miesiącach płonnych nadziei Disney+ oficjalnie ruszył w Polsce i od dziś jego oferta jest w pełni dla nas dostępna. Jak, gdzie i za ile oglądać nowy serwis VoD?

Na świecie Disney+ zadebiutował w listopadzie 2019 roku, a jedynym krajem w Europie, do którego wkroczył, była wówczas Holandia. Kilka miesięcy później, w marcu 2020, usługa trafiła do innych państw naszego kontynentu. Wtedy też zaczęło się mówić o dostępności Disney+ w Polsce. Niestety, jak widać, musieliśmy na to czekać jeszcze ponad dwa lata. Czy było warto? Co dziś proponuje Polakom amerykańska platforma?

Ile trzeba zapłacić za Disney+?

Przed startem Disney+ proponował promocyjny dostęp do serwisu, jednak od dziś obowiązują już regularne stawki. Można więc się zdecydować na subskrypcję z miesięczną opłatą 28,99 zł, co rocznie wyniesienie 347,88 zł, lub też od razu zapłacić 289,90 zł za cały rok, co pozwoli zaoszczędzić 15%. Taka forma rozliczenia obowiązuje jedynie w pierwszym roku subskrypcji, a po nim nastąpi automatyczne odnowienie subskrypcji w cenie 28,99 zł za miesiąc.

Użytkownicy, którzy wcześniej zgłosili się do przedstartowej promocji Disney+, powinni dziś zaczekać na e-maila, pozwalającego aktywować usługę. Jeżeli wiadomość nie nadeszła, warto zajrzeć do spamu i tam ją odnaleźć.

Co można obejrzeć w Disney+?

Decydując się na jedną z tych opłat, widzowie mogą liczyć na bogatą ofertę startową. Na powitanie otrzymujemy dostęp do ponad 800 filmów, ponad tysiąca seriali oraz 150 produkcji oryginalnych. Ofertę tworzą poza filmami Disneya i Pixara produkcje ze świata Gwiezdnych Wojen i uniwersum Marvela, dokumenty National Geographic, a także kolekcja Star. Pod tą ostatnia marką zgromadzone zostały popularne seriale, jak na przykład The Walking Dead.

Jak oglądać Disney+?

Użytkownik Disney+ może ustawić nawet 7 profili dla siebie i swoich bliskich, korzystając z serwisu nawet na 10 zarejestrowanych urządzeniach z możliwością pobierania, w tym na czterech jednocześnie. Rodziców zainteresuje zaawansowana kontrola rodzicielska z opcją utworzenia profili dla dzieci.

Produkcje Disney+ są oferowane w jakości 4K UHD z Dolby Vision i Dolby Atmos na kompatybilnych urządzeniach. Serwis proponuje też wirtualne wspólne oglądanie z maksymalnie 6 osobami dzięki funkcji GroupWatch.

Disney+ jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, przeglądarkami internetowymi, konsolami do gier, dekoderami oraz smart TV. Na smartfonach i tabletach Android i iOS wystarczy skorzystać z aplikacji mobilnej. W przypadku telewizorów aplikacja powinna być dostępna na urządzeniach z Android TV, na smart TV Samsunga z Tizenem, w modelach LG z WebOS, a także w odbiornikach HiSense i Panasonic. Disney+ powinien być także dostępny w Apple TV, Amazon Fire TV, urządzeniach Chromecast oraz na konsolach PlayStation 4/5 i Xbox One, Series X/Series S.

Disney+ w kanałach Grupy Polsat Plus

Nowy serwis debiutuje także w usługach telewizyjnych Grupy Polsat Plus. Disney+ dostępny jest jako pakiety w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Jest to na razie jedyna taka propozycja u operatorów.

Polsat Box – pakiety telewizji (nawet 51 kanałów) razem z Disney+ od 35 zł na miesiąc. W ofertach z pakietem L z wybranymi pakietami dodatkowymi i abonamentem od 100 zł na miesiąc dostęp do Disney+ klienci otrzymają w cenie oferty, przez całą umowę.

– pakiety telewizji (nawet 51 kanałów) razem z Disney+ od 35 zł na miesiąc. W ofertach z pakietem L z wybranymi pakietami dodatkowymi i abonamentem od 100 zł na miesiąc dostęp do Disney+ klienci otrzymają w cenie oferty, przez całą umowę. Plus – bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód),

– bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód), Netia – bez opłat przez rok w ofertach stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru),

– bez opłat przez rok w ofertach stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru), Polsat Box Go – w nowym pakiecie Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz biblioteki Disney+, w promocyjnej cenie 50 zł na miesiąc.

