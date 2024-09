Vectra wprowadza do oferty muzyczny serwis GO ON Home & Active

Vectra poszerza swoją ofertę o nowy serwis muzyczny GO ON Home & Active. To platforma streamingowa skierowana do klientów indywidualnych, która oferuje szeroki wybór gotowych playlist, dopasowanych zarówno do codziennych aktywności, jak i do uprawiania sportu.

GO ON Home & Active to dwa światy muzyczne w jednym serwisie. GO ON Home to skarbnica playlist na różne okazje i nastroje, od popularnych gatunków muzycznych, przez świąteczne kompilacje, po zestawienia inspirowane aktualnymi wydarzeniami muzycznymi. GO ON Active z kolei skupia się na muzyce motywującej do aktywności fizycznej, oferując playlisty dopasowane do różnych dyscyplin sportowych, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy fitness.

Platforma streamingowa wyróżnia się prostotą obsługi i brakiem reklam. Użytkownicy mają dostęp do setek playlist, starannie ułożonych przez pasjonatów muzyki i sportu. Wystarczy smartfon z aplikacją, aby cieszyć się ulubioną muzyką w dowolnym miejscu i czasie.

Serwis oferuje jedną cenę dla wszystkich użytkowników, bez żadnych limitów czy ukrytych kosztów. Wynosi ona 9,99 zł miesięcznie. To doskonała alternatywa dla innych platform streamingowych, szczególnie dla osób poszukujących prostego i niedrogiego rozwiązania.

Z przyjemnością wprowadzamy do oferty usług dodatkowych Vectry serwis muzyczny GO ON Home & Active ze starannie wyselekcjonowaną muzyką na dobry nastrój i sportowe aktywności. Już teraz nasi Klienci mogą cieszyć się gotowymi playlistami i odkrywać inspirujące utwory w atrakcyjnej cenie.

– powiedział Rafał Wójtowicz, Kierownik Zespołu Produktu Internet, MVNO i VAS, Vectra S.A.

Serwis GO ON Home & Active tworzymy całkowicie w Polsce, ale korzystamy z szerokich baz utworów światowych wytwórni muzycznych, w tym hitów i przebojów znanych wykonawców polskich i zagranicznych. Nasze playlisty układane są przy udziale pasjonatów muzyki, ale też zawodowych sportowców, zwracających szczególną uwagę na takie dopasowanie muzyki, aby wspierała konkretną aktywność sportową. W prosty sposób każdy, bez względu na wiek i płeć, może zadbać o swoją kondycję fizyczną i nastrój dzięki odpowiednio dopasowanej muzyce, wzmocnić swoją energię, wzbogacić rodzinne okazje lub po prostu uprzyjemnić sobie dzień.

– dodał Marek Potaś, prezes zarządu GO ON Biznes, pomysłodawca serwisu

Źródło zdjęć: materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe