Vectra: nowa oferta z mobilnym internetem i abonamentem komórkowym

Vectra ogłosiła wprowadzenie nowej oferty mobilnej, proponując plany na internet z routerem 5G oraz abonamenty komórkowe.

Vectra odświeżyła ofertę usług mobilnych, proponując cztery warianty internetu mobilnego z paczkami nawet 1000 GB. Dodatkowo operator wprowadza możliwość skorzystania z mobilnych routerów obsługujących sieć 5G i Wi-Fi 6.

Internet mobilny Vectry od 100 do 1000 GB

Nowa oferta internetu mobilnego w Vectrze to cztery plany, które różnią się wielkością dostępnych paczek danych, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Operator zachwala, że sprawdzą się zarówno do użytku na co dzień, jak i bardziej wymagających zadań, jak praca zdalna czy streaming:

Pakiet S: 100 GB danych w Polsce (14,19 GB w roamingu UE), w cenie 40 złotych miesięcznie,

100 GB danych w Polsce (14,19 GB w roamingu UE), w cenie miesięcznie, Pakiet M: 300 GB danych w Polsce (20,10 GB w roamingu UE), w cenie 65 złotych miesięcznie,

300 GB danych w Polsce (20,10 GB w roamingu UE), w cenie miesięcznie, Pakiet L: 500 GB danych w Polsce (21,28 GB w roamingu UE), w cenie 70 złotych miesięcznie,

500 GB danych w Polsce (21,28 GB w roamingu UE), w cenie miesięcznie, Pakiet XL: 1000 GB danych w Polsce (30,74 GB w roamingu UE). w cenie 110 złotych miesięcznie.

Do wydatków trzeba doliczyć opłatę za aktywację 24,99 zł.

Dodatkowo za 25 złotych miesięcznie Vectra oferuje, przez cały czas trwania umowy, możliwość skorzystania z mobilnego routera ZYXEL NR5309. Urządzenie działa zarówno w sieci LTE, jak i 5G, dostarczając internet w standardzie Wi-Fi 6 w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. Vectra zapewni pełne wsparcie serwisowe routera przez cały czas trwania umowy. Po jej zakończeniu klienci zwracają router. Wkrótce operator udostępni kolejne routery dla tej usługi.

Vectra: nowe plany abonamentowe

Oprócz internetu mobilnego Vectra wprowadza także nowe taryfy na abonamenty komórkowe, z dużymi pakietami danych zarówno do użytku w Polsce, jak i w roamingu UE. Oferta obejmuje cztery plany:

Plan S: 10 GB danych w Polsce i 9,46 GB w roamingu UE, w cenie 15 złotych miesięcznie,

10 GB danych w Polsce i 9,46 GB w roamingu UE, w cenie miesięcznie, Plan M: 30 GB danych w Polsce i 11,82 GB w roamingu UE, w cenie 20 złotych miesięcznie,

30 GB danych w Polsce i 11,82 GB w roamingu UE, w cenie miesięcznie, Plan L: 100 GB danych w Polsce i 16,55 GB w roamingu UE, w cenie 55 złotych miesięcznie,

100 GB danych w Polsce i 16,55 GB w roamingu UE, w cenie miesięcznie, Plan XL: 200 GB danych w Polsce i 20,10 GB w roamingu UE, w cenie 75 złotych miesięcznie.

Dla osób, którym skończył się ich podstawowy plan, Vectra przygotowała pakiety dodatkowego internetu: 2 GB, 10 GB i 100 GB.

