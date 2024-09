Play przycina szybkość klientom konkurencji? "Problem techniczny"

Osoby korzystające z abonamentu komórkowego Vectry skarżyły się, że bardzo wolno działa im 5G, gdy są w zasięgu sieci Play. Po naszej interwencji problem „zniknął”.

Jakiś czas temu w swojej służbowej skrzynce e-mail znalazłem wiadomość od pana Rafała, w której opisał swoje perypetie z usługami komórkowymi w Vectrze. Ta działa na zasięgu sieci Play jako operator wirtualny (MVNO). Autor e-maila zauważył, że są istotne różnice w szybkości transmisji danych, jakie osiąga jako klient Vectry, w porównaniu z kartami Play oraz innych operatorów, którzy korzystają z fioletowej infrastruktury.

W zasięgu sieci Play, telefon (czy inne urządzenie) z kartą SIM Vectry osiągał maksymalnie około 70 Mb/s. Taki limit dotyczył zarówno technologii 5G, jak i 4G. Tymczasem przy użyciu kart innych operatorów, którzy korzystali z infrastruktury Play (w tym również kart fioletowego operatora), można było korzystać ze znacznie szybszego Internetu. Dwa przykładowe pomiary wykonane przez pana Rafała poniżej.

Vectra w zasięgu sieci Play

Mobile Vikings w zasięgu Play

Co ciekawe, jeśli telefon z kartą SIM Vectry korzystał z zasięgu sieci Orange, to efektu przycinania nie było. Choć można było wtedy korzystać tylko z 4G LTE, transmisja danych przebiegała z maksymalną, możliwą do osiągnięcia w danym miejscu szybkością.

Zdaniem autora wiadomości, dla potencjalnych klientów, którzy testują jakość sieci 5G w Play za pomocą karty Vectry, ograniczenie prędkości może wprowadzać w błąd i zniechęcać do skorzystania z oferty tego operatora. Ograniczone prędkości na kartach Vectry mogą prowadzić do mylnego przekonania, że Play nie oferuje wysokiej jakości usług 5G. W rezultacie, klienci mogą decydować się na wybór innych operatorów, co może negatywnie wpływać na postrzeganie zarówno sieci Play, jak i Vectry.

Vectra: to problem techniczny

Chcą wyjaśnić, gdzie leży problem, napisałem do biura prasowego Vectry prośbę o wyjaśnienie. Przedstawiłem opisany wyżej problem, kończąc następującym pytaniem:

Jest to celowe działanie, czy może jakiś problem techniczny?

Dzisiaj (6 września 2024 roku), po kilku dniach oczekiwania, przyszła odpowiedź. Wynika z niej, że ograniczanie szybkości transmisji danych klientom Vectry, którzy korzystają z zasięgu sieci Play, wynikała z problemów technicznych.

Wracamy z odpowiedzią po przeanalizowaniu sprawy: był to problem techniczny, który wspólnie z naszym partnerem MNO już rozwiązaliśmy.

– przekazała Justyna Grzelak z biura prasowego Vectry

Opisany problem powinien zniknąć, czego potwierdzenie można znaleźć na naszym Forum.

Warto na koniec dodać, że w dokumencie pod tytułem REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ŚWIADCZENIA USŁUG MOBILNYCH PRZEZ VECTRA S.A. widnieje taki oto zapis (4.1):

Szacunkowa maksymalna prędkość przesyłania danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii („Rozporządzenie o otwartym internecie”) – zwana Szacunkową Prędkością Maksymalną – jest mierzona dla bezpośredniego połączenia Telefonu ze stacją nadawczo-odbiorczą i wynosi 50 Mb/s dla prędkości pobierania danych i 10 Mb/s dla prędkości wysyłania danych. Cennik, Umowa, Regulamin Promocji lub inny regulamin Dostawcy Usług mogą określać inną wartość Szacunkowej Prędkości Maksymalnej w rozumieniu Rozporządzenia o otwartym internecie. Osiągnięcie Szacunkowej Maksymalnej Prędkości wskazanej powyżej wymaga korzystania z transmisji danych w technologii LTE (lub bardziej zaawansowanej, jeżeli jest oferowana przez Dostawcę Usług) i może nie być możliwe poza Siecią Dostawcy Usług.

Źródło zdjęć: Vectra, Play

Źródło tekstu: opracowanie własne