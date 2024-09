Orange zmienia zasady. Jedna nowa usługa zamiast trzech

Zgodnie z zapowiedziami dziś Orange zamyka usługi „Konto Ważne Rok”, „Więcej czasu na Internet” oraz „Więcej czasu na wszystko”, a jednocześnie wprowadza zmiany w usłudze „Konto ważne od nowa”.

W miejsce zamykanych usług Orange wdrożył dziś nową usługę „Przedłużenie ważności konta głównego i GB”, która zgodnie z nazwą przedłuża ważność konta głównego (kwota z doładowań), a jednocześnie ważność bonusowych gigabajtów. Zamiast kilku usług użytkownicy otrzymują teraz jedną – łatwiejszą i korzystniejszą od trzech poprzednich

Jednym kliknięciem teraz przedłużycie ważność swoich środków – zarówno pod kątem złotówek, jak i internetu. To alternatywa dla tradycyjnych doładowań oraz dobry sposób na spożytkowanie zgromadzonych już środków, bez wydawania pieniędzy z portfela. Jeśli przed zakupem macie różne okresy ważności pieniędzy i gigabajtów, to będziemy je wyrównywali do korzystniejszej dla Was daty