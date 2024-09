Masz Orange? Są darmówki do odebrania w aplikacji (aktualizacja)

Użytkownicy Orange na kartę w każdą pierwszą środę miesiąca mogą odebrać prezent, czekający na nich w aplikacji. W abonamencie akcja odbywa się co tydzień. Oto co operator przygotował we wrześniu.

Prezent dla w pierwszą środę miesiąca to cykliczna akcja dla klientów Orange na kartę. Dziś pomarańczowy operator przedstawił nową okazję. Jest też cotygodniowy prezent w abonamencie.

Wrześniowy prezent w Orange na kartę

We wrześniowej edycji akcji klienci oferty Orange na kartę mogą odebrać usługę Zabezpiecz PESEL na 2 miesiąc za darmo.

Aktualizacja: Orange wycofał z firmowego bloga wcześniejszą informację o prezencie w postaci usługi Zabezpiecz PESEL.



Jak się okazuje, we wrześniowej okazji jest dostępny inny bonus – usługa Lokalizator na 2 miesiąc za darmo. Pozostałe warunki promocji nie zmieniają się.

Lokalizator przyda się, by sprawdzić np. czy dziecko dotarło bezpiecznie do domu albo gdzie jest ktoś z naszych bliskich. Po zakończeniu darmowego okresu usługa przechodzi w opcję płatną, co oznacza wydatek 12 zł na miesiąc. Oczywiście wcześniej można zrezygnować z oferty płatnej, kończąc testy na darmówce.

Orange obiecuje, że 3 dni przed końcem promocji użytkownicy otrzymają powiadomienie, że niedługo rozpocznie się okres płatny i przedstawi wytyczne, jak zrezygnować z usługi.

By skorzystać z okazji, trzeba jak zawsze zajrzeć do aplikacji – do zakładki Dla Ciebie lub do sekcji Pakiety i Usługi. Akcja trwa do 30 września – do tego dnia można testować usługę przez 2 miesiąc za darmo.

A co dla klientów z abonamentem?

Środa to także nowa okazja dla klientów Orange z abonamentem. Tym razem operator ich nie rozpieszcza – zaoferował bezpłatną CyberTarczę lub 7 GB na surfowanie po sieci. Prezent można odebrać do 10 września.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska